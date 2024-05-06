Дзермант: одна из главных ценностей Беларуси – социальная справедливость

Время авторской журналистики. Алексей Дзермант и его рубрика «Смыслы» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Дзермант, политолог:

Накануне Дня Победы хотелось бы обратиться к теме ценностей, которые мы тогда отстояли, с которыми тогда победили и которые являются важными для нас до сих пор. Возьму на себя смелость определить одну из главных наших фундаментальных ценностей – это справедливость. Социальная справедливость, то есть возможность для всех членов нашего общества на равные возможности без различия по классовому и национальному признаку, иметь равный доступ к благам, необходимым для жизни и развития человека, то есть к образованию, медицине, продовольствию, инфраструктуре. Да, конечно, мы понимаем, что абсолютного равенства не бывает. Кто-то будет богаче и беднее, сильнее и слабее, но как нет абсолютного равенства, так и не должно быть абсолютного неравенства, то есть невозможности найти баланс между разными социальными группами и отдельными людьми. А баланс этот находится, если государство стремится минимизировать разрыв в доходах и возможностях для разных категорий своих граждан, предоставить им достойный гарантированный доступ к основным благам.

Если этого нет и в государстве растет разрыв между бедными и богатыми, между регионами, между мегаполисами и небольшими городами, деревней, то это будет неизбежно порождать конфликты и расколы в обществе – классовые, социальные и региональные. Именно поэтому Президент говорит о недопустимости значительного социального расслоения в обществе на примере выпускных вечеров в школе. Лукашенко о выпускных: ты побогаче – лимузин заказал. Это отвратительно – надо взять это на контроль! Подробнее.

Алексей Дзермант:

И этот подход лежит в основе нашей социальной политики, нашего социального государства, которое мы унаследовали с советского времени. Казалось бы, а при чем здесь Победа в Великой Отечественной войне, как это соотносится с теми ценностями, которые мы культивируем у себя внутри страны и на международной арене? Соотносится напрямую. Потому что социальная справедливость в обществе имеет продолжение и в отношениях между странами и народами. Ведь если кто-то внутри общества самопровозглашает себя избранной элитой, «успешными» сверхлюдьми, кичащимися своим богатством, полученным от эксплуатации «неуспешных», то это обязательно будет иметь продолжение и в международной политике. И мы видим, как это происходит. 80 лет назад нацистская идеология расовой иерархии, разделения народов на «высших» и «низших» стала причиной одной из самых страшных трагедий и на нашей земле, и для всего человечества. Ее носители хотели нас поработить и физически уничтожить.

Мы ее победили тогда в той форме, но, к сожалению, фундамент для возникновения и возрождения подобной идеологии не уничтожен. И мы сегодня наблюдаем, как ее приверженцы вновь подняли голову и хотят взять реванш. Причина современного конфликта в нашем регионе, как и большинства войн на Земле, именно в этом. Опять кто-то возомнил себя избранным, сверхчеловеком, высшей расой, только германскую мистику чуть-чуть разбавили либеральной розово-голубой повесткой. И то в основном для внутреннего потребления, а в той же Украине нацистское мурло можно даже особо и не прятать, не стыдиться его.