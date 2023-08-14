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«Прошло 7 лет, а интерес не уменьшается». Что увидеть на выставке каменных скульптур в Молодечно?

14 августа 2023 14:16
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Новости Беларуси. Множество необычных фигур украшают сквер у Дворца культуры в Молодечно, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Прошло 7 лет, а интерес не уменьшается». Что увидеть на выставке каменных скульптур в Молодечно?-1

Сад камней здесь появился после Республиканского пленэра скульпторов. Еще в 2016 году мастера из Беларуси, России и Армении создали семь фигур на музыкальную тематику. Здесь можно увидеть фортепиано и саксофон, образ женщины, которая играет на лире, и многое другое.

«Прошло 7 лет, а интерес не уменьшается». Что увидеть на выставке каменных скульптур в Молодечно?-4

Марина Юхневич, заведующая отделом традиционного искусства и любительского творчества Дворца культуры:
Возможность создать такой вот сквер появилась только в 2016 году, когда Молодечно стал культурной столицей Беларуси (в рамках республиканской акции). Камни мы собирали во всем нашем Молодечненском районе и вокруг него: где-то в карьерах находили, где-то на строительных площадках. Каждая композиция имеет свое название, и очень приятно, что прошло уже семь лет, как существует этот сквер декоративно-парковых скульптур, а интерес к нему не уменьшается.

«Прошло 7 лет, а интерес не уменьшается». Что увидеть на выставке каменных скульптур в Молодечно?-7

От одной скульптуры к другой ведут аккуратные дорожки. А дополняют сквер декоративные растения и информационные стенды.

# Выставка # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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