«Прошло 7 лет, а интерес не уменьшается». Что увидеть на выставке каменных скульптур в Молодечно?

Сад камней здесь появился после Республиканского пленэра скульпторов. Еще в 2016 году мастера из Беларуси, России и Армении создали семь фигур на музыкальную тематику. Здесь можно увидеть фортепиано и саксофон, образ женщины, которая играет на лире, и многое другое.

Марина Юхневич, заведующая отделом традиционного искусства и любительского творчества Дворца культуры:

Возможность создать такой вот сквер появилась только в 2016 году, когда Молодечно стал культурной столицей Беларуси (в рамках республиканской акции). Камни мы собирали во всем нашем Молодечненском районе и вокруг него: где-то в карьерах находили, где-то на строительных площадках. Каждая композиция имеет свое название, и очень приятно, что прошло уже семь лет, как существует этот сквер декоративно-парковых скульптур, а интерес к нему не уменьшается.