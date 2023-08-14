Более половины многодетных семей тратят семейный капитал на улучшение жилищных условий

В Беларуси все больше многодетных семей досрочно используют семейный капитал, в основном на улучшение жилищных условий, информирует Министерство труда и социальной защиты.

На 1 августа в стране открыто:

82,6 тысячи депозитных счетов на сумму $826 млн

46,3 тысячи счетов на сумму Br1,1 млрд.

В основном белорусы тратят семейный капитал на:

улучшение жилищных условий

получение медицинских услуг

получение образования

приобретение товаров для инвалидов.

Размер семейного капитала в 2023 году составляет 29 950 рублей (почти $9350). Программа действует в Беларуси с 2015 года и была продлена на 5 лет в 2020 году. С тех пор распоряжаться семейным капиталом можно досрочно. Средства разрешат потратить на улучшение жилищных условий, получение образования и медицинские услуги.