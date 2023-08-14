Прямой эфир

Более половины многодетных семей тратят семейный капитал на улучшение жилищных условий

14 августа 2023 14:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Беларуси все больше многодетных семей досрочно используют семейный капитал, в основном на улучшение жилищных условий, информирует Министерство труда и социальной защиты.

На 1 августа в стране открыто:

  • 82,6 тысячи депозитных счетов на сумму $826 млн
  • 46,3 тысячи счетов на сумму Br1,1 млрд.

В основном белорусы тратят семейный капитал на:

  • улучшение жилищных условий
  • получение медицинских услуг
  • получение образования
  • приобретение товаров для инвалидов.

Размер семейного капитала в 2023 году составляет 29 950 рублей (почти $9350). Программа действует в Беларуси с 2015 года и была продлена на 5 лет в 2020 году. С тех пор распоряжаться семейным капиталом можно досрочно. Средства разрешат потратить на улучшение жилищных условий, получение образования и медицинские услуги.

# Многодетные семьи в Беларуси # общество

Другие новости рубрики

Все новости
«Нравится этот бешеный темп, красивые пейзажи». Аграрии из Воложинского района рассказывают, как убирают зерно
14 августа 2023 13:58

«Нравится этот бешеный темп, красивые пейзажи». Аграрии из Воложинского района рассказывают, как убирают зерно

Национальная безопасность Беларуси. Что делают для её обеспечения?
14 августа 2023 13:43

Национальная безопасность Беларуси. Что делают для её обеспечения?

МВД Беларуси: правонарушений и преступлений во время II Игр стран СНГ не допущено
14 августа 2023 13:37

МВД Беларуси: правонарушений и преступлений во время II Игр стран СНГ не допущено