«Прошло 10 лет, я до сих пор думаю, кто же всё-таки это был». Певица ELEN рассказала о самом ярком сюрпризе на 8 Марта

Александр Меженный, ведущий: Для того чтобы знать, чего же хотят женщины, надо посмотреть наш сюжет. Там спросят о том, какой праздник был самый необычный и чего ожидают от 8 Марта.

ELEN, певица:

Для меня праздник 8 Марта – это праздник цветов, улыбок, хорошего настроения, подарков. В 6 утра звонок в дверь. Я открываю – стоит курьер с огромным букетом моих любимых белых роз. Представляете, прошло 10 лет, я до сих пор думаю: интересно, кто же все-таки это был.

Ну что, девчонки, поздравляю вас с праздником, желаю вам цветов, улыбок, много подарков, всего того, что вы сами себе желаете. А самое главное, друзья, чтобы у вас в душе всегда была весна.