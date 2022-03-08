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«Прошло 10 лет, я до сих пор думаю, кто же всё-таки это был». Певица ELEN рассказала о самом ярком сюрпризе на 8 Марта

08 марта 2022 14:28
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Александр Меженный, ведущий:
Для того чтобы знать, чего же хотят женщины, надо посмотреть наш сюжет. Там спросят о том, какой праздник был самый необычный и чего ожидают от 8 Марта.

«Прошло 10 лет, я до сих пор думаю, кто же всё-таки это был». Певица ELEN рассказала о самом ярком сюрпризе на 8 Марта -1

ELEN, певица:
Для меня праздник 8 Марта – это праздник цветов, улыбок, хорошего настроения, подарков. В 6 утра звонок в дверь. Я открываю – стоит курьер с огромным букетом моих любимых белых роз. Представляете, прошло 10 лет, я до сих пор думаю: интересно, кто же все-таки это был.

Ну что, девчонки, поздравляю вас с праздником, желаю вам цветов, улыбок, много подарков, всего того, что вы сами себе желаете. А самое главное, друзья, чтобы у вас в душе всегда была весна.

Как Алена Ланская любит проводить 8 Марта и что для нее значит этот праздник? Читайте здесь.

# 8 Марта # общество # Александр Меженный # Elen # Фотофакт

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