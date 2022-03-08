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Как Алёна Ланская любит проводить 8 Марта и что для неё значит этот праздник?

08 марта 2022 14:31
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Александр Меженный, ведущий:
Для того чтобы знать, чего же хотят женщины, надо посмотреть наш сюжет. Там спросят о том, какой праздник был самый необычный и чего ожидают от 8 Марта.

Как Алёна Ланская любит проводить 8 Марта и что для неё значит этот праздник? -1

Алена Ланская, заслуженная артистка Республики Беларусь:
8 Марта для каждой женщины – это, конечно же, возможность отдохнуть и получить заслуженное внимание от родных, близких, друзей, получить подарки, приятности, вкусняшки различные. В моей жизни были удивительные случаи, когда просто посторонние люди, видя меня на улице, дарили букеты цветов и просто поздравляли с 8 Марта. Этот праздник я, конечно, предпочитаю проводить на сцене, ведь ничего нет лучше для артиста, когда ты даришь позитивные эмоции.

«Прошло 10 лет, я до сих пор думаю, кто же все-таки это был». Певица ELEN рассказала о самом ярком сюрпризе на 8 Марта.

# 8 Марта # общество # Александр Меженный # Алёна Ланская # Фотофакт

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