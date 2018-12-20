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Западноевропейский шопинг у минчан считается более привлекательным – Александр Лукашенко

20 декабря 2018 10:57
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Новости Беларуси. 20 декабря состоялось совещание Президента с активом Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Западноевропейский шопинг у минчан считается более привлекательным – Александр Лукашенко-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
За две с половиной пятилетки торговые площади увеличились почти в три раза. Однако такая масштабная конкуренция слабо влияет на ценовую ситуацию. По-прежнему реальных скидок нет либо они символические, а западноевропейский шопинг у минчан считается более привлекательным. Задача для городской власти создать такие условия, чтобы людям хотелось тратить деньги в своем городе.

Западноевропейский шопинг у минчан считается более привлекательным – Александр Лукашенко-4

На совещании обсудили многие вопросы, которые касаются развития столицы. К примеру, глава государства поручил законодательно закрепить планы по развитию пригородов Минска, а сам город сделать более удобным и комфортным для проживания.

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Развивать сеть городского электротранспорта, заниматься озеленением и более активно привлекать для благоустройства столицы самих жителей. Такой опыт уже есть, но этого недостаточно.

Западноевропейский шопинг у минчан считается более привлекательным – Александр Лукашенко-7

Отдельно коснулись вопросов функционирования ЖКХ. К примеру, стоит задача до 2025 года обеспечить все районы Минска водой из подземных источников и снизить затраты на оказание жилищно-коммунальных услуг.

# Скидки # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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