Западноевропейский шопинг у минчан считается более привлекательным – Александр Лукашенко

Новости Беларуси. 20 декабря состоялось совещание Президента с активом Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: За две с половиной пятилетки торговые площади увеличились почти в три раза. Однако такая масштабная конкуренция слабо влияет на ценовую ситуацию. По-прежнему реальных скидок нет либо они символические, а западноевропейский шопинг у минчан считается более привлекательным. Задача для городской власти создать такие условия, чтобы людям хотелось тратить деньги в своем городе.

На совещании обсудили многие вопросы, которые касаются развития столицы. К примеру, глава государства поручил законодательно закрепить планы по развитию пригородов Минска, а сам город сделать более удобным и комфортным для проживания.

Александр Лукашенко: «Задача по повышению зарплат низкооплачиваемых категорий работников актуальна и для Минска»

Развивать сеть городского электротранспорта, заниматься озеленением и более активно привлекать для благоустройства столицы самих жителей. Такой опыт уже есть, но этого недостаточно.