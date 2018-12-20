Александр Лукашенко: «Задача по повышению зарплат низкооплачиваемых категорий работников актуальна и для Минска»

Новости Беларуси. Повышение зарплат - одна из основных задач перед руководством белорусской столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь идёт в первую очередь о низкооплачиваемых категориях населения. Об этом глава государства заявил 20 декабря на совещании с активом Минска. В целом, ситуация выглядит неплохо. В 2018 году в городе произвели продукции более, чем на 14 миллиардов рублей. А за 8 лет его экономика приросла почти на 20%. Но не все задачи выполнены.

Так, промышленные предприятия отстают от современных требований, работают с низкой рентабельностью. А наполняемость городского бюджета во многом зависит от импорта. Все это негативно сказывается на уровне жизни горожан.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

20% жителей города до сих пор получают меньше 400 рублей в месяц. Поэтому задача по повышению зарплат низкооплачиваемых категорий работников актуальна и для Минска. Тем более, что цены на товары и услуги здесь самые высокие в стране.

В Минске функционируют около 12 тысяч розничных торговых объектов, 3 тысячи объектов общественного питания и 98 торговых центров. За две с половиной пятилетки торговые площади увеличились почти в три раза.

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