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Прощание с Николаем Кириченко пройдёт 16 августа в Купаловском театре

16 августа 2018 06:25
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Новости Беларуси. Церемония прощания с Николаем Кириченко пройдет 16 августа в Купаловском театре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В нем народный артист прослужил почти полвека, а в начале двухтысячных был его директором.

Ученики Кириченко: Больше половины нашего курса без отцов, и он сказал: «Ну, ребята, значит я буду вашим папой»

Прощание с Николаем Кириченко пройдёт 16 августа в Купаловском театре-1

Полоний в Гамлете, Соленый в «Трех сестрах», Дымба в «Вяселли» - было время, когда артист играл во всех постановках родного театра. Он не отказывался от ролей и, как говорят коллеги, не мог играть вполноги.

«Актёр должен работать до конца». Каким запомнят народного артиста Беларуси Николая Кириченко

Прощание с Николаем Кириченко пройдёт 16 августа в Купаловском театре-4

Последней работой Николая Кириченко стал образ Василя Игнатовича в спектакле «Земля Эльзы». Новый театральный сезон начнется уже без него. Похоронят народного артиста Беларуси на Московском кладбище.

# Некролог # общество # Фотофакт

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