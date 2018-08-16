Прощание с Николаем Кириченко пройдёт 16 августа в Купаловском театре

Новости Беларуси. Церемония прощания с Николаем Кириченко пройдет 16 августа в Купаловском театре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В нем народный артист прослужил почти полвека, а в начале двухтысячных был его директором. Ученики Кириченко: Больше половины нашего курса без отцов, и он сказал: «Ну, ребята, значит я буду вашим папой»

Полоний в Гамлете, Соленый в «Трех сестрах», Дымба в «Вяселли» - было время, когда артист играл во всех постановках родного театра. Он не отказывался от ролей и, как говорят коллеги, не мог играть вполноги. «Актёр должен работать до конца». Каким запомнят народного артиста Беларуси Николая Кириченко