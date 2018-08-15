Реконструкция набережной Свислочи переносится на четыре месяца

Новости Беларуси. За работу возьмутся в ноябре, а отсрочка связана с новыми замерами пробы воды. Анализ показал проблемы в ее химическом составе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Чтобы устранить нарушение, здесь установят новое очистительное оборудование. Для реконструкции требуется понижать уровень воды в Свислочи, что удобно делать в холода. Поэтому запланированные на зиму работы как раз на руку строителям.

В планах также новые парапеты, скамейки, урны и светильники. А на прилегающей территории высадят многолетние растения и сделают дополнительные площадки-карманы для отдыха.