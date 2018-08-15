Прямой эфир

Реконструкция набережной Свислочи переносится на четыре месяца

15 августа 2018 18:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. За работу возьмутся в ноябре, а отсрочка связана с новыми замерами пробы воды. Анализ показал проблемы в ее химическом составе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Реконструкция набережной Свислочи переносится на четыре месяца-1

Чтобы устранить нарушение, здесь установят новое очистительное оборудование. Для реконструкции требуется понижать уровень воды в Свислочи, что удобно делать в холода. Поэтому запланированные на зиму работы как раз на руку строителям.

В планах также новые парапеты, скамейки, урны и светильники. А на прилегающей территории высадят многолетние растения и сделают дополнительные площадки-карманы для отдыха.

Реконструкция набережной Свислочи переносится на четыре месяца-4

Игорь Андрейчиков, главный инженер ГП «Гордорстрой»:
Реконструкция предусмотрена сроком 32 месяца. Но имея уже опыт и учитывая важность, значимость этого объекта для горожан и гостей города можно с уверенностью сказать, что эти сроки будут значительно сокращены.

# Ремонт и капремонт в Беларуси # общество # Игорь Андрейчиков # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
За домом «У Троицкого» собираются открыть хостел
15 августа 2018 18:25

За домом «У Троицкого» собираются открыть хостел

Цены на загородное жилье значительно упали в Беларуси
15 августа 2018 17:56

Цены на загородное жилье значительно упали в Беларуси

Гродненский Бродвей. Как жить, когда под окнами выступают уличные музыканты?
15 августа 2018 17:56

Гродненский Бродвей. Как жить, когда под окнами выступают уличные музыканты?