К юбилею в Солигорске установили глобус и цветочное пианино

Новости Беларуси. Праздничный вид. К 60-летию Солигорска в городе установили новые малые архитектурные формы, облагородили двор и обновили фасады зданий, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Работы практически завершены. А в сквере у главного производственного предприятия «Беларуськалий» появились цветочное пианино и красочный глобус. Скоро на нем флажками обозначат места, где в разное время работали солигорские шахтеры.

Валентин Стасюкевич, главный архитектор Солигорского райисполкома:

Город празднует 60-летие, мы этим гордимся. Мы хотим, чтобы об этом знали люди. Ко Дню города запланированы строительные мероприятия, мероприятия по благоустройству города, которые находятся на завершающем этапе. Город получил обновленное благоустройство малой архитектурной формы в виде въездного знака, в виде орнамента.