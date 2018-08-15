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К юбилею в Солигорске установили глобус и цветочное пианино

15 августа 2018 19:10
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Новости Беларуси. Праздничный вид. К 60-летию Солигорска в городе установили новые малые архитектурные формы, облагородили двор и обновили фасады зданий, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

К юбилею в Солигорске установили глобус и цветочное пианино-1

Работы практически завершены. А в сквере у главного производственного предприятия «Беларуськалий» появились цветочное пианино и красочный глобус. Скоро на нем флажками обозначат места, где в разное время работали солигорские шахтеры.

К юбилею в Солигорске установили глобус и цветочное пианино-4

Валентин Стасюкевич, главный архитектор Солигорского райисполкома:
Город празднует 60-летие, мы этим гордимся. Мы хотим, чтобы об этом знали люди. Ко Дню города запланированы строительные мероприятия, мероприятия по благоустройству города, которые находятся на завершающем этапе. Город получил обновленное благоустройство малой архитектурной формы в виде въездного знака, в виде орнамента.

К юбилею в Солигорске установили глобус и цветочное пианино-7


Сразу два дома на улице Козлова украсили национальным орнаментом. Образец символизирует молодость и богатство. Здания таким образом превратились в ворота, для встречи гостей города в праздничный день.

# Архитектура # общество # Валентин Стасюкевич # Фотофакт

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