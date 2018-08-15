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«Актёр должен работать до конца». Каким запомнят народного артиста Беларуси Николая Кириченко

15 августа 2018 12:13
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Новости Беларуси. Мир искусства прощается с народным артистом Беларуси Николаем Кириченко. Ему было 72 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Актёр должен работать до конца». Каким запомнят народного артиста Беларуси Николая Кириченко-1

«Актёр должен работать до конца». Каким запомнят народного артиста Беларуси Николая Кириченко-3

«Актёр должен работать до конца». Каким запомнят народного артиста Беларуси Николая Кириченко-5

Любимый зрителями актер театра и кино почти полвека отдал Купаловской сцене и на протяжении 4 лет возглавлял театр. На его счету более сотни ролей. Это разноплановые актерские образы и на сцене, и в кино, и на телевидении. Среди самых популярных его работ – «В августе 44-го», «Каменская», «Доктор Смерть».

Несмотря на проблемы со здоровьем, Николай Михайлович продолжал играть в постановках и преподавать студентам. Простятся с народным артистом 16 августа в родном Купаловском...

«Актёр должен работать до конца». Каким запомнят народного артиста Беларуси Николая Кириченко-8

Играл до последнего вздоха. Так скажут о народном артисте Беларуси Николае Кириченко. Еще буквально месяц назад он выходил на сцену родного Купаловского. В этом театре народный артист служил больше 40 лет. Некоторое время был его директором. Десятки спектаклей и десятки… нет, не сыгранных… прожитых ролей.

А в детстве будущий народный артист вовсе не мечтал о сцене. Он хотел летать. В некотором смысле его детская места сбылась – покорил актерские высоты.

«Актёр должен работать до конца». Каким запомнят народного артиста Беларуси Николая Кириченко-11

«Актёр должен работать до конца». Каким запомнят народного артиста Беларуси Николая Кириченко-13

«Актёр должен работать до конца». Каким запомнят народного артиста Беларуси Николая Кириченко-15

При поступлении в театральный институт сразу привлек внимание своей необычной внешностью. Его даже сравнивали с Адриано Челентано. Впрочем, карьера в кино белорусского артиста сложилась ничуть не хуже. «В августе 44-го», «Анастасия Слуцкая», «Охота на гауляйтера» – больше полусотни фильмов с его участием. Свои последние дни Николай Михайлович тоже провел на съемочной площадке.

«Актёр должен работать до конца». Каким запомнят народного артиста Беларуси Николая Кириченко-18

«Актёр должен работать до конца». Каким запомнят народного артиста Беларуси Николая Кириченко-20

До последних дней Николай Кириченко преподавал в Академии искусств. Буквально в прошлом году выпустил курс молодых актеров. Со студентами делился самым ценным – своим опытом. Несмотря на болезнь, работал с учениками и продолжал выходить на сцену. Находить в себе бесконечные силы и вдохновение – таков был выбор самого артиста.

«Актёр должен работать до конца». Каким запомнят народного артиста Беларуси Николая Кириченко-23

Николай Кириченко, народный артист Беларуси:
Если хочешь работать, значит, должен держать внутри свое энергетическое поле. Я однажды говорил и всегда говорю: актер должен работать до конца.

# Некролог # общество # Николай Кириченко # Фотофакт

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