«Актёр должен работать до конца». Каким запомнят народного артиста Беларуси Николая Кириченко

Новости Беларуси. Мир искусства прощается с народным артистом Беларуси Николаем Кириченко. Ему было 72 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Любимый зрителями актер театра и кино почти полвека отдал Купаловской сцене и на протяжении 4 лет возглавлял театр. На его счету более сотни ролей. Это разноплановые актерские образы и на сцене, и в кино, и на телевидении. Среди самых популярных его работ – «В августе 44-го», «Каменская», «Доктор Смерть». Несмотря на проблемы со здоровьем, Николай Михайлович продолжал играть в постановках и преподавать студентам. Простятся с народным артистом 16 августа в родном Купаловском...

Играл до последнего вздоха. Так скажут о народном артисте Беларуси Николае Кириченко. Еще буквально месяц назад он выходил на сцену родного Купаловского. В этом театре народный артист служил больше 40 лет. Некоторое время был его директором. Десятки спектаклей и десятки… нет, не сыгранных… прожитых ролей. А в детстве будущий народный артист вовсе не мечтал о сцене. Он хотел летать. В некотором смысле его детская места сбылась – покорил актерские высоты.

При поступлении в театральный институт сразу привлек внимание своей необычной внешностью. Его даже сравнивали с Адриано Челентано. Впрочем, карьера в кино белорусского артиста сложилась ничуть не хуже. «В августе 44-го», «Анастасия Слуцкая», «Охота на гауляйтера» – больше полусотни фильмов с его участием. Свои последние дни Николай Михайлович тоже провел на съемочной площадке.

До последних дней Николай Кириченко преподавал в Академии искусств. Буквально в прошлом году выпустил курс молодых актеров. Со студентами делился самым ценным – своим опытом. Несмотря на болезнь, работал с учениками и продолжал выходить на сцену. Находить в себе бесконечные силы и вдохновение – таков был выбор самого артиста.