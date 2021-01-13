Прощание с митрополитом Филаретом состоится в Минске и Жировичах

Новости Беларуси. Герой Беларуси, видный церковный и общественный деятель, почетный Патриарший экзарх всея Беларуси. Православный мир прощается с митрополитом Филаретом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Герой Беларуси, видный церковный и общественный деятель, почетный Патриарший экзарх всея Беларуси. Православный мир прощается с митрополитом Филаретом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Днем 13 января тело почившего владыки привезут в Свято-Духов кафедральный собор в Минске. Отдать последние почести усопшему в главном храме белорусской православной церкви можно будет до шести вечера четверга (14 января).
Здесь же утром 14 января начнется Божественная литургия, по окончании которой будет совершен чин отпевания. После митрополита Филарета перевезут в Успенский собор Жировичского мужского монастыря.
Похоронят почетного Патриаршего экзарха всея Беларуси 15 января за Крестовоздвиженским храмом.
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