Прямой эфир

Прощание с митрополитом Филаретом состоится в Минске и Жировичах

13 января 2021 07:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Герой Беларуси, видный церковный и общественный деятель, почетный Патриарший экзарх всея Беларуси. Православный мир прощается с митрополитом Филаретом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прощание с митрополитом Филаретом состоится в Минске и Жировичах-1

Днем 13 января тело почившего владыки привезут в Свято-Духов кафедральный собор в Минске. Отдать последние почести усопшему в главном храме белорусской православной церкви можно будет до шести вечера четверга (14 января).

Прощание с митрополитом Филаретом состоится в Минске и Жировичах-4

Здесь же утром 14 января начнется Божественная литургия, по окончании которой будет совершен чин отпевания. После митрополита Филарета перевезут в Успенский собор Жировичского мужского монастыря.  

Похоронят почетного Патриаршего экзарха всея Беларуси 15 января за Крестовоздвиженским храмом.  

Прощание с митрополитом Филаретом состоится в Минске и Жировичах-7

Читайте также:

Скончался митрополит Филарет. Он более 20 лет возглавлял Белорусскую православную церковь

Ему удалось практически невозможное. Вот так жил митрополит Филарет

«До последнего своего часа молился за благополучие страны». Александр Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью митрополита Филарета

# Некролог # общество # Митрополит Филарет # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
На базе бригады спецназа в Марьиной Горке прошла тренировка по тактической медицине
13 января 2021 06:59

На базе бригады спецназа в Марьиной Горке прошла тренировка по тактической медицине

Главврач Гомельской детской поликлиники: вопрос строительства соцобъектов на территории новостроек озвучивается уже много лет
13 января 2021 06:36

Главврач Гомельской детской поликлиники: вопрос строительства соцобъектов на территории новостроек озвучивается уже много лет

Интервью Александра Лукашенко Наиле Аскер-заде до сих пор в трендах YouTube. Все темы в одном материале
12 января 2021 20:17

Интервью Александра Лукашенко Наиле Аскер-заде до сих пор в трендах YouTube. Все темы в одном материале