Прощание с митрополитом Филаретом состоится в Минске и Жировичах

Новости Беларуси. Герой Беларуси, видный церковный и общественный деятель, почетный Патриарший экзарх всея Беларуси. Православный мир прощается с митрополитом Филаретом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Днем 13 января тело почившего владыки привезут в Свято-Духов кафедральный собор в Минске. Отдать последние почести усопшему в главном храме белорусской православной церкви можно будет до шести вечера четверга (14 января).