На базе бригады спецназа в Марьиной Горке прошла тренировка по тактической медицине

Новости Беларуси. На базе 5-й бригады специального назначения в Марьиной Горке прошла тренировка по тактической медицине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ходе курса разведчики учились осматривать пострадавших, останавливать кровотечение и накладывать шины в условиях, максимально приближенных к реальному боестолкновению.

Андрей Стринкевич, начальник кафедры организации медицинского обеспечения войск и экстремальной медицины в ВФ БГМУ:

Отрабатывается не помощь при каком-то конкретном ранении, а последовательность действий в зависимости от складывающейся обстановки. Как военнослужащий в составе подразделения должен действовать при получении ранения. Если он может оказать себе помощь сам, значит, действует в рамках самопомощи. Если он теряет сознание, помощь себе оказать не может, командир будет принимать решение, кто будет ему оказывать помощь, кто будет его прикрывать, каким образом будет обеспечиваться отход подразделения с дальнейшим выполнением задач, стоящих перед подразделением.

Боец специального подразделения:

Если идет одновременно боестолкновение с противником, тут уже нужно соблюдать охранение, подавлять этого противника. Одновременно вытаскивать раненого, в контакт с ним входить. Если ты не вошел с ним в контакт, то он может в каком-то шоке быть, может еще и вести стрельбу в тебя.