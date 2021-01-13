Главврач Гомельской детской поликлиники: вопрос строительства соцобъектов на территории новостроек озвучивается уже много лет
Новости Беларуси. В преддверии VI Всебелорусского народного собрания по всей стране продолжают работать общественные приемные. За два месяца тысячи белорусов озвучили свои конструктивные предложения по самым разным вопросам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
12 января в Гомеле, например, говорили о здравоохранении. От вакцинации до новых поликлиник – спектр вопросов, волнующий всех. Несмотря на то, что в областном центре ввели одну из самых современных поликлиник в стране – в ее открытии принял участие Президент – в городе все же остаются вопросы обеспечения новых микрорайонов социальной инфраструктурой.
Татьяна Солодкая, главный врач Гомельской центральной городской детской клинической поликлиники:
Эта тема озвучивается на протяжении уже многих лет. Она связана со своевременным строительством и вводом в эксплуатацию социальных объектов на территории новостроек. Ни для кого не секрет, что, к сожалению, по данным параметрам мы зачастую где-то отстаем. Данный вопрос очень серьезно стоит на контроле у органов исполнительной власти: как городского исполнительного комитета, так и областного.
VI Всебелорусское народное собрание пройдет в Минске 11 – 12 февраля. Многие из делегатов – активные участники общественных приемных: они знают, какие проблемы сегодня волнуют людей. Планируется, что в рамках национального форума будут озвучены конкретные предложения по развитию нашего государства.