Главврач Гомельской детской поликлиники: вопрос строительства соцобъектов на территории новостроек озвучивается уже много лет

Новости Беларуси. В преддверии VI Всебелорусского народного собрания по всей стране продолжают работать общественные приемные. За два месяца тысячи белорусов озвучили свои конструктивные предложения по самым разным вопросам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

12 января в Гомеле, например, говорили о здравоохранении. От вакцинации до новых поликлиник – спектр вопросов, волнующий всех. Несмотря на то, что в областном центре ввели одну из самых современных поликлиник в стране – в ее открытии принял участие Президент – в городе все же остаются вопросы обеспечения новых микрорайонов социальной инфраструктурой.

Татьяна Солодкая, главный врач Гомельской центральной городской детской клинической поликлиники:

Эта тема озвучивается на протяжении уже многих лет. Она связана со своевременным строительством и вводом в эксплуатацию социальных объектов на территории новостроек. Ни для кого не секрет, что, к сожалению, по данным параметрам мы зачастую где-то отстаем. Данный вопрос очень серьезно стоит на контроле у органов исполнительной власти: как городского исполнительного комитета, так и областного.