Прорыв в лечении рака. Белорусские онкологи обнародовали предварительные результаты испытания ДНК-вакцины «Еленаген»

Новости Беларуси. Белорусские онкологи обнародовали предварительные результаты испытания ДНК-вакцины при лечении рака. Это совместная с американскими учеными разработка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новое лекарственное средство «Еленаген», с одной стороны, действует как классическая противораковая вакцина. С другой стороны, уменьшает хроническое воспаление, понижает степень злокачественности опухолевых клеток и делает опухоль более восприимчивой к стандартному лечению. Таким образом, шансы пациентов возрастают. Предварительными итогами медики остались довольны.

Сергей Красный, заместитель директора РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова:

В отношении триплет-негативного рака молочной железы – это очень агрессивное смертельное заболевание, в отношении которого сегодня эффективных методов лечения в мире не существует. Здесь получен вообще уникальный результат, на наш взгляд. Если в контрольной группе у всех пациенток в течение полугода наблюдается прогрессирование опухолевого процесса на фоне стандартной химиотерапии, то проведение такой же химиотерапии на фоне введения вакцины «Еленаген» позволило достичь эффекта у всех 100 % пациенток, к настоящему времени ни у одной из них нет прогрессирования опухолевого процесса.

Алекс Шнейдер, директор Бостонской биотехнологической компании:

Я благодарен судьбе за сотрудничество с моими белорусскими клиническими коллегами, без них мы бы не имели этих результатов. В общем, их руками сделан этот прорыв.