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Прорыв в лечении рака. Белорусские онкологи обнародовали предварительные результаты испытания ДНК-вакцины «Еленаген»

06 мая 2021 15:02
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Новости Беларуси. Белорусские онкологи обнародовали предварительные результаты испытания ДНК-вакцины при лечении рака. Это совместная с американскими учеными разработка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прорыв в лечении рака. Белорусские онкологи обнародовали предварительные результаты испытания ДНК-вакцины «Еленаген» -1

Новое лекарственное средство «Еленаген», с одной стороны, действует как классическая противораковая вакцина. С другой стороны, уменьшает хроническое воспаление, понижает степень злокачественности опухолевых клеток и делает опухоль более восприимчивой к стандартному лечению. Таким образом, шансы пациентов возрастают. Предварительными итогами медики остались довольны.

Прорыв в лечении рака. Белорусские онкологи обнародовали предварительные результаты испытания ДНК-вакцины «Еленаген» -4

Сергей Красный, заместитель директора РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова:
В отношении триплет-негативного рака молочной железы – это очень агрессивное смертельное заболевание, в отношении которого сегодня эффективных методов лечения в мире не существует. Здесь получен вообще уникальный результат, на наш взгляд. Если в контрольной группе у всех пациенток в течение полугода наблюдается прогрессирование опухолевого процесса на фоне стандартной химиотерапии, то проведение такой же химиотерапии на фоне введения вакцины «Еленаген» позволило достичь эффекта у всех 100 % пациенток, к настоящему времени ни у одной из них нет прогрессирования опухолевого процесса.

Прорыв в лечении рака. Белорусские онкологи обнародовали предварительные результаты испытания ДНК-вакцины «Еленаген» -7

Алекс Шнейдер, директор Бостонской биотехнологической компании:
Я благодарен судьбе за сотрудничество с моими белорусскими клиническими коллегами, без них мы бы не имели этих результатов. В общем, их руками сделан этот прорыв.

Прорыв в лечении рака. Белорусские онкологи обнародовали предварительные результаты испытания ДНК-вакцины «Еленаген» -10

Пока исследования продолжаются. В будущем ДНК-вакцину против рака могут начать производить в Беларуси. И онкологи не исключают, что о победе над некоторыми агрессивными злокачественными опухолями в нашей стране можно будет объявить через год или два.

# Белорусская наука # общество # Сергей Красный # Алекс Шнейдер # Фотофакт

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