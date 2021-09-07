Прорыв в изучении нервной системы и признание Кембриджем. Чем ещё известен белорусский учёный Давид Голуб?

Новости Беларуси. В Червенском районном краеведческом музее открылась выставка, посвященная 120-летию ученого Давида Голуба, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Он сделал настоящий прорыв в изучении нервной системы человека, много открытий в области эмбриологии. А достижения академика до сих пор используют в мировой медицине. Кембриджский университет признал ученого одним из 2 000 людей, которые сделали большой вклад в науку XX века.

В экспозиции Червенского музея представлены документы, артефакты, рукописи и письма Давида Голуба, а также фотографии его семьи.

Ирина Вабищевич, старший научный сотрудник Червенского районного краеведческого музея:

Семья Голуб внесла огромный вклад в науку, образование, культуру Беларуси. У отца академика Голуба – Моисея – было шестеро детей, соответственно, очень много внуков, правнуков, праправнуков. Среди них 12 врачей. Причем некоторые из них стали кандидатами, докторами медицинских наук, есть кандидат технических наук, физических наук.