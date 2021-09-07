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Что такое проект «Заботливая поликлиника» и как он поможет справиться с очередями?

07 сентября 2021 14:10
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Новости Беларуси. Новый проект «Заботливая поликлиника» поможет сделать учреждения здравоохранения максимально комфортными для пациентов, без очередей и лишней траты времени, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

Что такое проект «Заботливая поликлиника» и как он поможет справиться с очередями?-1

В 26-й городской поликлинике поддержали идею и уже организовали справочную службу, появился администратор и открытая регистратура.

Что такое проект «Заботливая поликлиника» и как он поможет справиться с очередями?-4

Теперь, чтобы заказать выписку или проконсультироваться, совсем не обязательно приходить в учреждение здравоохранения – в этом помогает интернет-сайт и кол-центр. Электронная очередь и запись на прием к врачу помогают избежать очереди и сокращает время получения медицинской помощи. 

Что такое проект «Заботливая поликлиника» и как он поможет справиться с очередями?-7

Алина Рогова, главный врач 26-й городской поликлиники:
Проект «Заботливая поликлиника», который реализуется в нашем учреждении, направлен на улучшение качества и доступности медицинской помощи, на сокращение времени посещения пациента, чтобы максимально приблизить оказание медицинской помощи. Виды медпомощи, за которой обращаются наши пациенты, разные. Кому-то требуется консультация, кому-то – оказание помощи, кому-то – выписка рецептов. 

Что такое проект «Заботливая поликлиника» и как он поможет справиться с очередями?-10

Ожидается, что в скором времени к проекту «Заботливая поликлиника» присоединятся все учреждения здравоохранения. Такие нововведения существенно облегчают работу медикам, повышается качество обслуживания.

# Поликлиники в Минске # общество # Алина Рогова # Фотофакт

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