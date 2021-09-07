Что такое проект «Заботливая поликлиника» и как он поможет справиться с очередями?

Новости Беларуси. Новый проект «Заботливая поликлиника» поможет сделать учреждения здравоохранения максимально комфортными для пациентов, без очередей и лишней траты времени, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В 26-й городской поликлинике поддержали идею и уже организовали справочную службу, появился администратор и открытая регистратура.

Теперь, чтобы заказать выписку или проконсультироваться, совсем не обязательно приходить в учреждение здравоохранения – в этом помогает интернет-сайт и кол-центр. Электронная очередь и запись на прием к врачу помогают избежать очереди и сокращает время получения медицинской помощи.

Алина Рогова, главный врач 26-й городской поликлиники:

Проект «Заботливая поликлиника», который реализуется в нашем учреждении, направлен на улучшение качества и доступности медицинской помощи, на сокращение времени посещения пациента, чтобы максимально приблизить оказание медицинской помощи. Виды медпомощи, за которой обращаются наши пациенты, разные. Кому-то требуется консультация, кому-то – оказание помощи, кому-то – выписка рецептов.