«Вакцинация идёт планомерно» Более 170 тысяч человек привились от коронавируса в Минской области

Новости Беларуси. В Минской области продолжается вакцинация от COVID-19. Полный курс иммунизации в регионе прошли более 170 тысяч человек, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Из них треть привитых – пенсионеры. Не отстают по темпам вакцинации в Борисовском районе. Первый компонент прививки получили около 23 тысяч человек, второй – чуть более 20.

Пройти вакцинацию можно не только в учреждениях здравоохранения района. Дополнительный пункт открыт на базе торгового центра. Там полный курс прошли 150 человек. После ввода второй инъекции пациенты могут получить сертификаты о вакцинации с QR-кодом.

Татьяна Силаева, заместитель главного врача Борисовской центральной районной больницы:

Вакцинация идет планомерно, проводим агитационную работу, информационную работу на предприятиях, в коллективах, в учреждениях образования о важности, необходимости вакцинации. Люди к нам обращаются как в поликлиники, у нас вакцинация проходит на базе всех поликлиник, а также на базе торгово-развлекательного центра.

Особое внимание тем, кто находится в зоне риска. Это медицинские работники, педагоги и люди старше 60 лет.