Песни Серёги, оркестр Финберга и ярмарки. Чем ещё запомнится День города?

Не забыли и про ярмарки. Здесь же, у Дворца спорта, развернутся около полусотни различных торговых точек.

Одна из центральных точек традиционно развернется возле Дворца спорта. Там концертную программу представят на уникальном комплексе из пяти сценических площадок. Выступят 26 музыкальных коллективов. Хедлайнером вечера станет Сергей Пархоменко, известный как Серега.

А на площадке у Ратуши запланирован фестиваль национальных культур. Свои традиции, обряды и блюда покажут 25 различных диаспор. Вечером здесь же запланировано большое праздничное выступление Национального академического концертного оркестра под управлением Михаила Финберга. А 12 сентября стартует полюбившийся минчанам полумарафон. На него уже подали заявки около 8 000 участников.

Виталий Брель, начальник управления культуры Мингорисполкома:

Девиз этого мероприятия: «Минск – город, который объединяет». Постарались во всех мероприятиях в рамках Года народного единства объединить и национальности, и профессии, и возраста. Будут еще проходить соревнования пожарных-спасателей. Около стелы «Минск – город-герой» Министерство обороны, что поддержал Центральный район Минска, проведет День танкиста, куда выставят танки, можно будет посмотреть все мероприятия. Подключилось ГАИ, которое также будет проводить свои мероприятия.

Праздник традиционно не обойдется без подарков. После масштабной реконструкции в Московском районе откроется стадион на базе школы № 67 и центра внешкольной работы «Золак». Кульминацией праздника 11 сентября станет яркий фейерверк.