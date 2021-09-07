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Песни Серёги, оркестр Финберга и ярмарки. Чем ещё запомнится День города?

07 сентября 2021 14:13
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Новости Беларуси. Более 130 праздничных мероприятий пройдет в Минске ко Дню города, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

Песни Серёги, оркестр Финберга и ярмарки. Чем ещё запомнится День города?-1

Одна из центральных точек традиционно развернется возле Дворца спорта. Там концертную программу представят на уникальном комплексе из пяти сценических площадок. Выступят 26 музыкальных коллективов. Хедлайнером вечера станет Сергей Пархоменко, известный как Серега.

Не забыли и про ярмарки. Здесь же, у Дворца спорта, развернутся около полусотни различных торговых точек.

Песни Серёги, оркестр Финберга и ярмарки. Чем ещё запомнится День города?-4

А на площадке у Ратуши запланирован фестиваль национальных культур. Свои традиции, обряды и блюда покажут 25 различных диаспор. Вечером здесь же запланировано большое праздничное выступление Национального академического концертного оркестра под управлением Михаила Финберга. А 12 сентября стартует полюбившийся минчанам полумарафон. На него уже подали заявки около 8 000 участников.

Песни Серёги, оркестр Финберга и ярмарки. Чем ещё запомнится День города?-7

Виталий Брель, начальник управления культуры Мингорисполкома:
Девиз этого мероприятия: «Минск – город, который объединяет». Постарались во всех мероприятиях в рамках Года народного единства объединить и национальности, и профессии, и возраста. Будут еще проходить соревнования пожарных-спасателей. Около стелы «Минск – город-герой» Министерство обороны, что поддержал Центральный район Минска, проведет День танкиста, куда выставят танки, можно будет посмотреть все мероприятия. Подключилось ГАИ, которое также будет проводить свои мероприятия.

Праздник традиционно не обойдется без подарков. После масштабной реконструкции в Московском районе откроется стадион на базе школы № 67 и центра внешкольной работы «Золак». Кульминацией праздника 11 сентября станет яркий фейерверк.

# День города в Минске # общество # Виталий Брель # Сергей Пархоменко # Михаил Финберг # Фотофакт

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