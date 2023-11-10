Омск изучит опыт Минска по развитию и содержанию улично-дорожной сети

Делегация из России посетила предприятие «Горремавтодор Мингорисполкома», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Гости из Омска познакомились с вопросами содержания белорусской столицы, дорожного и зеленого строительства. Им продемонстрировали образцы техники «АМКОДОР», «МТЗ» и «МАЗ», которая применяется для расчистки улиц Минска зимой. А также рассказали о принципах и подходах к уборке дорог от снега.

Максим Белоус, генеральный директор ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома»:

Принципы уборки улично-дорожной сети у нас в столице аналогичны омским. Методы производства работ так же схожи. Реагенты, которые мы применяем, на основе галита марки А нашего «Беларуськалия». Там [в Омске прим. ред.] применяются реагенты российского производства, но принцип действия абсолютно аналогичен. Также применяются песчано-соляные смеси: либо соль, либо реагент российского производства.

Евгений Фомин, первый заместитель мэра Омска (Россия):

В последнее время закупаем автомобильную технику: специализированная техника «АМКОДОР», а также самосвальную технику «МАЗ». Мы изучаем сегодня предложения, технологии, какие-то новые образцы дорожной техники. С целью приобретения.