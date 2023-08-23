Мощная четырехдневная магнитная буря обрушилась на Землю

22 августа на Земле разразилась мощнейшая четырехдневная магнитная буря, пик которой наступит 26 августа. Об этом рассказали специалисты лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева РАН, передает Национальная Служба Новостей.

По мнению экспертов, сила бури по пятибалльной оценке приближается к уровню G4. В результате магнитных бурь могут возникнуть перебои в функционировании электроэнергетических систем, коммуникаций и систем навигации, а также нарушатся процессы переселения животных и птиц, ухудшится самочувствие метеозависимых людей.