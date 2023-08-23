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«Лучше, чем в прошлом году». Аграрии Брестской области приступили к уборке кукурузы на силос

23 августа 2023 10:54
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Новости Беларуси. В хозяйстве «Видомлянское» под янтарь полей в 2023 году отвели 1 800 гектаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На силос из них отправят тысячу. Пока в деле один комбайн, чего не скажешь о водителях – в полевом тандеме сразу несколько единиц техники.

«Лучше, чем в прошлом году». Аграрии Брестской области приступили к уборке кукурузы на силос-1

Влажность зеленой массы – порядка 70 %, оптимальная для закладки в траншеи. В хозяйстве получают 450 центнеров с гектара против 350 прошлогодних. Всего в «Видомлянском» планируют заготовить не менее 35 тысяч тонн силоса.

«Лучше, чем в прошлом году». Аграрии Брестской области приступили к уборке кукурузы на силос-4

Михаил Страпко, директор сельхозпредприятия «Видомлянское»: 
Кукуруза, хочу с уверенностью сказать, на сегодня лучше, чем в прошлом году. И мы уверены, что она будет и на зерно лучше, и на силос. Первые гектары уборки показали, что в среднем урожай зеленой массы пока идет 450 центнеров. Это очень хороший показатель.

Также в хозяйстве уже 13 лет занимаются семеноводством кукурузы. Под эти цели выделяют 300 гектаров. Сейчас ответственное время – убрать отцовскую линию, сохраняя материнскую. Это позволит в будущем получить семена качественного отечественного гибрида.

# Уборочная кампания # общество # Новости Бреста и Брестской области # Фотофакт

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