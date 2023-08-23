«Здесь одевают, кормят». Какую помощь Белорусский Красный Крест оказывает беженцам, в том числе из Украины?

Новости Беларуси. Миссия добра. Белорусский Красный Крест в очередной раз доказывает свою эффективность. Каждую среду здесь открываются двери для тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Беженцы из Украины, Сирии, Ирака, Гамбии и других стран в стенах организации могут рассчитывать не только на материальную, но и моральную поддержку.

Порядка 25-ти семей еженедельно получают продукты питания, средства гигиены, материальную компенсацию. В нашей стране люди, которые не понаслышке знают, что такое боевые действия, разрушения и лишения, находят не только кров и спокойствие, но и необходимую помощь для того, чтобы не чувствовать себя брошенными. Сегодня в глазах беженцев читается благодарность. И не только потому, что они получили пакеты с питанием и одежду, а от того, что рядом люди, которые умеют сопереживать и заботиться о ближнем.

Нина Романчук:

Если бы не поддержка Красного Креста, я не знаю просто. У меня пенсии нет сейчас, в Беларуси не назначена, потому что житель Украины. А Украина прекратила, потому что в недружественную страну уехала. Поэтому я уже год не получаю пенсию, живу только на пособие, которое дают в Красном Кресте. Здесь одевают, здесь кормят. Большое спасибо Республике Беларусь за то, что не оставили нас в беде.