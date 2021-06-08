Промышленный туризм: как он помогает определиться с профессией, а предприятию – найти новых покупателей?

Новости Беларуси. Туристическая карта Могилевской области пополняется новыми точками и маршрутами, в том числе и не совсем традиционными, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более 10 предприятий региона сегодня предлагают промышленные экскурсии.

Для туристов это возможность заглянуть за кулисы производственного процесса и, возможно, определиться со своей будущей профессией. Для производителей – дополнительная реклама, чтобы потенциальный покупатель видел и понимал, кто и как производит ту или иную продукцию под маркой «Сделано в Беларуси». Так в чем же польза промышленного туризма и какой тайный цех придает работникам «Красного металлиста» дополнительные силы? Расскажет Юлия Мычка.

Узнать, чем живет легендарный могилевский «Красный металлист» – такая экскурсия собрала больше 20 человек. Ребята из лагеря «Подросток» и студенты Белорусско-Российского университета лично проверяют миф, который тянется за предприятием еще с советской эпохи: здесь делают крышки для консервирования. Но это будет чуть позже, а пока гости окунутся в заводскую романтику.

Юрий Сербин, директор предприятия «Красный металлист»:

В наше время непрерывного потребления различных товаров и услуг мы часто забываем про процессы их создания, а именно кто, где и как это делает. Поэтому когда мы вместе с молодежью вовлекаемся в этот процесс, идет колоссальная переоценка восприятия вещей, понимания истинной стоимости труда.

Оператор автоматических установок Владислав Клачков охотно делится с гостями тонкостями «железного» дела. Молодой человек вспоминает, что интерес к такому виду работ у него вырос из похожей экскурсии еще в студенческие годы. Из всех предприятий, на которых удалось побывать во время практики, «Красный металлист» понравился больше всего.

Владислав Клачков, оператор автоматических установок предприятия «Красный металлист»:

Я рукодел. Мне нравится из куска металла сделать очень хорошую вещь, которая принесет пользу как человеку, так и его семье. То есть это та вещь, с которой человеку будет приятно кушать.

Об этом не расскажут на экскурсии. И этот цех не входит в туристический маршрут.

Из разговора с Владиславом мы узнали, что на предприятии есть тайная комната, которая придает силы сотрудникам завода в прямом смысле слова.

Юлия Мычка, корреспондент:

Чтобы на предприятии было интересно не только работать, но и отдыхать, полтора года назад здесь обновили спортивный зал. А совсем недавно купили два новых тренажера для женской части коллектива. Владислав Клачков:

Во-первых, это бесплатно. Во-вторых, не нужно никуда ехать, не надо никуда собираться, не нужно лишнее время тратить, когда ты можешь спокойно после работы, не спеша, сходить в спортзал у себя на предприятии. Просто не на каждом предприятии такое встретишь.

За свою историю могилевский завод несколько раз менял направление продукции. В год здесь делают больше миллиона ножниц и 3 миллиона единиц столовых приборов.

И даже в условиях пандемии здесь не только сохранили традиционное производство, но и освоили новую продукцию: теперь здесь шьют чехлы для мебели популярного шведского бренда и выпускают гарнитуры в стиле лофт.

Илья Любченко, студент Белорусско-Российского университета:

Я сам родом из Могилева и всегда знал, что у нас есть завод «Красный металлист», который изготавливает разные сервизные предметы – вилки, ложки, ножи, крышки. После сегодняшней экскурсии для меня стало открытием, что они начали создавать мебель, да еще и в стиле лофт, так как это тренд сегодня. И это круто. Тем более я скоро закончу экономический факультет, и мне было интересно и полезно посмотреть, как это все будет изнутри.

Евгений Якимов, директор предприятия «Могилевское агентство регионального развития»:

В первую очередь чтобы все понимали, что вилки и ложки не растут на деревьях, а их производят люди. Производят продукцию качественно, ведь наша продукция с брендом «Сделано в Беларуси» славится в первую очередь нашим качеством. Для того чтобы молодые специалисты понимали и приходили на действующие производства, трудоустраивались и никуда не уезжали.

За последние годы промышленный туризм в области переживает значительный подъем. Интерес у всех разный: студенты хотят «пощупать» будущую профессию, школьники расширяют горизонты знаний. Производственные экскурсии помогают найти инвесторов.