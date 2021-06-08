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Промышленный туризм: как он помогает определиться с профессией, а предприятию – найти новых покупателей?

08 июня 2021 20:34
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Новости Беларуси. Туристическая карта Могилевской области пополняется новыми точками и маршрутами, в том числе и не совсем традиционными, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более 10 предприятий региона сегодня предлагают промышленные экскурсии.

Промышленный туризм: как он помогает определиться с профессией, а предприятию – найти новых покупателей?-1

Для туристов это возможность заглянуть за кулисы производственного процесса и, возможно, определиться со своей будущей профессией. Для производителей – дополнительная реклама, чтобы потенциальный покупатель видел и понимал, кто и как производит ту или иную продукцию под маркой «Сделано в Беларуси».

Так в чем же польза промышленного туризма и какой тайный цех придает работникам «Красного металлиста» дополнительные силы? Расскажет Юлия Мычка.

Промышленный туризм: как он помогает определиться с профессией, а предприятию – найти новых покупателей?-4

Узнать, чем живет легендарный могилевский «Красный металлист» – такая экскурсия собрала больше 20 человек. Ребята из лагеря «Подросток» и студенты Белорусско-Российского университета лично проверяют миф, который тянется за предприятием еще с советской эпохи: здесь делают крышки для консервирования. Но это будет чуть позже, а пока гости окунутся в заводскую романтику.

Промышленный туризм: как он помогает определиться с профессией, а предприятию – найти новых покупателей?-7

Юрий Сербин, директор предприятия «Красный металлист»:
В наше время непрерывного потребления различных товаров и услуг мы часто забываем про процессы их создания, а именно кто, где и как это делает. Поэтому когда мы вместе с молодежью вовлекаемся в этот процесс, идет колоссальная переоценка восприятия вещей, понимания истинной стоимости труда.

Промышленный туризм: как он помогает определиться с профессией, а предприятию – найти новых покупателей?-10

Оператор автоматических установок Владислав Клачков охотно делится с гостями тонкостями «железного» дела. Молодой человек вспоминает, что интерес к такому виду работ у него вырос из похожей экскурсии еще в студенческие годы. Из всех предприятий, на которых удалось побывать во время практики, «Красный металлист» понравился больше всего.

Промышленный туризм: как он помогает определиться с профессией, а предприятию – найти новых покупателей?-13

Владислав Клачков, оператор автоматических установок предприятия «Красный металлист»:
Я рукодел. Мне нравится из куска металла сделать очень хорошую вещь, которая принесет пользу как человеку, так и его семье. То есть это та вещь, с которой человеку будет приятно кушать.

Промышленный туризм: как он помогает определиться с профессией, а предприятию – найти новых покупателей?-16

Об этом не расскажут на экскурсии. И этот цех не входит в туристический маршрут.

Промышленный туризм: как он помогает определиться с профессией, а предприятию – найти новых покупателей?-19

Из разговора с Владиславом мы узнали, что на предприятии есть тайная комната, которая придает силы сотрудникам завода в прямом смысле слова.

Промышленный туризм: как он помогает определиться с профессией, а предприятию – найти новых покупателей?-22

Юлия Мычка, корреспондент:
Чтобы на предприятии было интересно не только работать, но и отдыхать, полтора года назад здесь обновили спортивный зал. А совсем недавно купили два новых тренажера для женской части коллектива.

Владислав Клачков:
Во-первых, это бесплатно. Во-вторых, не нужно никуда ехать, не надо никуда собираться, не нужно лишнее время тратить, когда ты можешь спокойно после работы, не спеша, сходить в спортзал у себя на предприятии. Просто не на каждом предприятии такое встретишь.

Промышленный туризм: как он помогает определиться с профессией, а предприятию – найти новых покупателей?-25

За свою историю могилевский завод несколько раз менял направление продукции. В год здесь делают больше миллиона ножниц и 3 миллиона единиц столовых приборов.

Промышленный туризм: как он помогает определиться с профессией, а предприятию – найти новых покупателей?-28

Промышленный туризм: как он помогает определиться с профессией, а предприятию – найти новых покупателей?-30

И даже в условиях пандемии здесь не только сохранили традиционное производство, но и освоили новую продукцию: теперь здесь шьют чехлы для мебели популярного шведского бренда и выпускают гарнитуры в стиле лофт.

Промышленный туризм: как он помогает определиться с профессией, а предприятию – найти новых покупателей?-33

Илья Любченко, студент Белорусско-Российского университета:
Я сам родом из Могилева и всегда знал, что у нас есть завод «Красный металлист», который изготавливает разные сервизные предметы вилки, ложки, ножи, крышки. После сегодняшней экскурсии для меня стало открытием, что они начали создавать мебель, да еще и в стиле лофт, так как это тренд сегодня. И это круто. Тем более я скоро закончу экономический факультет, и мне было интересно и полезно посмотреть, как это все будет изнутри.

Промышленный туризм: как он помогает определиться с профессией, а предприятию – найти новых покупателей?-36

Евгений Якимов, директор предприятия «Могилевское агентство регионального развития»:
В первую очередь чтобы все понимали, что вилки и ложки не растут на деревьях, а их производят люди. Производят продукцию качественно, ведь наша продукция с брендом «Сделано в Беларуси» славится в первую очередь нашим качеством. Для того чтобы молодые специалисты понимали и приходили на действующие производства, трудоустраивались и никуда не уезжали.

Промышленный туризм: как он помогает определиться с профессией, а предприятию – найти новых покупателей?-39

За последние годы промышленный туризм в области переживает значительный подъем. Интерес у всех разный: студенты хотят «пощупать» будущую профессию, школьники расширяют горизонты знаний. Производственные экскурсии помогают найти инвесторов.

Промышленный туризм: как он помогает определиться с профессией, а предприятию – найти новых покупателей?-42

А для предприятий это еще и реальная реклама, чтобы люди, покупая белорусскую продукцию, знали, где, как и чьими руками она сделана.

# Туризм # общество # Юлия Мычка # Юрий Сербин # Владислав Клачков # Илья Любченко # Евгений Якимов # Фотофакт

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