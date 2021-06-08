В Сеть попало видео с сенсационными откровениями. Авторами ролика оказались известные пранкеры

Новости Беларуси. Беспорядки в Беларуси – искусственный трамплин к революции в России. В Сеть попало видео с сенсационными откровениями главы комитета по иностранным делам Сейма Литвы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Авторы ролика – небезызвестные интернет-пранкеры.

Юлия Алексеюк, СТВ:

Литовский дипломат на этом видео уверен, что ведет диалог с активистом российской оппозиции, и откровенно рассказывает о планах Литвы и других западных «партнеров» по переделу мира.

Собеседник называет белорусские протесты подготовкой к революции в России, заявляет о политическом интересе Литвы к Украине, Молдове и Грузии. А главная скрипка в геополитической симфонии, признается герой интервью, Белый дом.