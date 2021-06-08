В Сеть попало видео с сенсационными откровениями. Авторами ролика оказались известные пранкеры

Новости Беларуси. Беспорядки в Беларуси – искусственный трамплин к революции в России. В Сеть попало видео с сенсационными откровениями главы комитета по иностранным делам Сейма Литвы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Авторы ролика – небезызвестные интернет-пранкеры.
Юлия Алексеюк, СТВ:
Литовский дипломат на этом видео уверен, что ведет диалог с активистом российской оппозиции, и откровенно рассказывает о планах Литвы и других западных «партнеров» по переделу мира.
Собеседник называет белорусские протесты подготовкой к революции в России, заявляет о политическом интересе Литвы к Украине, Молдове и Грузии. А главная скрипка в геополитической симфонии, признается герой интервью, Белый дом.
Жигимантас Павиленис, председатель комитета по иностранным делам Сейма Литвы:
Этот год – белорусский год. Вы должны нам помогать. Вы должны понять, что если народ Беларуси победит, это будет большое вдохновение для вас. Так, как почти победил в Украине и в Грузии. Мы, литовцы, все равно сосредоточимся на Беларуси, на Украине, на Молдове, там Санду свою войну имеет, на Грузии. Есть надежда, что с Байденом, может быть, мы это сделаем. Если вы, американцы, нормальные, тогда расширение НАТО в Украине, в Грузии, нормальные выборы в Беларуси… И тогда вот то, что ты говоришь про Россию, тогда зажимать все вены кремлевскому режиму. Если Германия с нами, Польша с нами, если Британия, если Америка с нами… Договоримся с Францией. Да, надо ехать в Стокгольм, говорить. Два-три года я работал, чтобы они это делали для Беларуси. Два-три года.
Юлия Алексеюк:
Ролик-розыгрыш в очередной раз открыл миру правду о «демократических» намерениях Запада. И судя по тому, что 2021-й в литовском Сейме назвали «годом Беларуси», прекращать вмешиваться в дела нашей страны там не собираются.