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Лукашенко рассказал, как партиям завоевать авторитет в народе

20 декабря 2025 18:29
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В партнерстве с главным стратегическим союзником, Россией, Беларусь продолжает развивать высокотехнологичные отрасли: космическую, авиационную. Вместе с тем, как неоднократно отмечал глава государства, все начинается с деревни. Потому именно сильным регионам в будущей пятилетке будет уделено особое внимание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко рассказал, как партиям завоевать авторитет в народе-2

В стране 118 районов, в каждом жизнь должна быть не хуже, чем в столице. Чтобы обеспечить население рабочими местами, продолжится реализация инициативы «Один район – один проект». В ходе заседания ВНС от Либерально-демократической партии поступило предложение закрепить курирование конкретных инициатив за партиями.

Лукашенко рассказал, как партиям завоевать авторитет в народе-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я ознакомился с этим предложением. Хорошее предложение. Нам надо подумать, как, конкретизируя программу, действительно за каждой партией [закрепить направление]. Не навязывать, а посоветоваться, что они вытянут из тех семи направлений или больше. Кто-то самолет возьмет, кто-то в Пинске судостроительное направление. 

Хорошее предложение. Нам надо об этом подумать. Партии так должны формироваться и завоевывать свой авторитет в народе. Мы подумаем вместе с руководителями партий, какое из направлений могла бы партийная организация курировать. Хорошее предложение. Я абсолютно за это.

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# Всебелорусское народное собрание # Александр Лукашенко

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