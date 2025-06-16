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Иран ударил по Тель-Авиву и Хайфе гиперзвуковым оружием

16 июня 2025 08:33
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Иран ударил по Тель-Авиву и Хайфе гиперзвуковым оружием-0

Иран ударил по Тель-Авиву и Хайфе, использовав гиперзвуковые ракеты. Об этом пишет ТАСС.

Как сообщается, боеголовки прошли израильские системы ПВО и достигли цели. Информационное агентство Tasnim допускает, что атаки могут стать более частыми.

Фото: pixabay

# Международная политика

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