Иран ударил по Тель-Авиву и Хайфе гиперзвуковым оружием

Иран ударил по Тель-Авиву и Хайфе, использовав гиперзвуковые ракеты. Об этом пишет ТАСС.

Как сообщается, боеголовки прошли израильские системы ПВО и достигли цели. Информационное агентство Tasnim допускает, что атаки могут стать более частыми.