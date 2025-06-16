Трамп заявил, что Путин готов быть посредником на Ближнем Востоке

По словам президента США Дональда Трампа, лидер РФ Владимир Путин готов стать посредником в израильско-иранском конфликте. По утверждению бывшего президента США, они обсуждали это в телефонном разговоре. Об этом пишет РИА Новости.

«Он готов. Он позвонил мне по этому поводу. У нас был долгий разговор об этом», – сказал глава Штатов.

Трамп отметил, что США не причастны к недавним израильским атакам на Иран, но не исключил возможность вмешательства в будущем.

Он также согласился с Путиным в том, что необходимо мирное разрешение ситуации между Тель-Авивом и Тегераном.