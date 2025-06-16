В США задержан подозреваемый в стрельбе по законодателям Миннесоты

В американском штате Миннесота после двухдневной масштабной операции с участием ФБР задержали мужчину, подозреваемого в убийстве депутата-демократа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При обыске в его машине нашли список из около 70 имен. В нем были законодатели-демократы из Миннесоты и других штатов, в том числе губернатор и генпрокурор Кит Эллисон. Также в автомобиле обнаружили листовки с призывами к протестам против президента Дональда Трампа. В полиции полагают, что задержанный намеревался совершить атаку на каком-то из митингов.

Тим Уолз, губернатор Миннесоты (США):

Мы стали свидетелями всплеска насилия. Это не может быть нормой. Это не может быть способом решения наших политических разногласий. Сейчас самое время для нас вновь подтвердить приверженность основным ценностям этой страны.

Напомним, 57-летний злоумышленник, переодетый в полицейскую форму, 14 июня совершил нападения на дома членов законодательного собрания Миннесоты. В результате нападения были убиты Мелисса Хортман и ее супруг. Еще один сенатор и его жена – в тяжелом состоянии в больнице. Злоумышленника полиция застала на месте покушения, однако он открыл огонь и скрылся. Губернатор Миннесоты Тим Уолз заявил, что нападения выглядят как «политически мотивированные покушения».