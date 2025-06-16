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В США задержан подозреваемый в стрельбе по законодателям Миннесоты

16 июня 2025 08:42
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В американском штате Миннесота после двухдневной масштабной операции с участием ФБР задержали мужчину, подозреваемого в убийстве депутата-демократа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США задержан подозреваемый в стрельбе по законодателям Миннесоты-2

При обыске в его машине нашли список из около 70 имен. В нем были законодатели-демократы из Миннесоты и других штатов, в том числе губернатор и генпрокурор Кит Эллисон. Также в автомобиле обнаружили листовки с призывами к протестам против президента Дональда Трампа. В полиции полагают, что задержанный намеревался совершить атаку на каком-то из митингов.

В США задержан подозреваемый в стрельбе по законодателям Миннесоты-4

Тим Уолз, губернатор Миннесоты (США):
Мы стали свидетелями всплеска насилия. Это не может быть нормой. Это не может быть способом решения наших политических разногласий. Сейчас самое время для нас вновь подтвердить приверженность основным ценностям этой страны.

Напомним, 57-летний злоумышленник, переодетый в полицейскую форму, 14 июня совершил нападения на дома членов законодательного собрания Миннесоты. В результате нападения были убиты Мелисса Хортман и ее супруг. Еще один сенатор и его жена – в тяжелом состоянии в больнице. Злоумышленника полиция застала на месте покушения, однако он открыл огонь и скрылся. Губернатор Миннесоты Тим Уолз заявил, что нападения выглядят как «политически мотивированные покушения».

# Международная политика # Стрельба в США

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