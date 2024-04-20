Промозгло и сыро – до конца недели в Беларуси продолжатся дожди и сохранится северный холод

До +15°С в Москве и всего +9°С в Вене – погода в Европе на неделю. Читать здесь .

Вплоть до 27 апреля Беларусь продолжит находиться во власти северного холода, рассказали в программе «Плюс-минус». Промозгло и сыро – так можно проще описать погодную обстановку теперь.

Продолжатся и осадки. И вновь, рекордсменом по их количеству окажется Витебский регион. В среднем, воздух прогреется от +8 °С до +11 °С градусов, ночью от +4 °С до +7 °С. Наладится ситуация лишь к концу недели, когда температура воздуха повысится примерно на 5 градусов. Можно смело предположить что окончание апреля завершит и погодные неурядицы.

Подробный прогноз по областям страны.