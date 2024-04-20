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До +15°С в Москве и всего +9°С в Вене – погода в Европе на неделю

20 апреля 2024 15:33
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Cвежий климатический расклад по Европе! В столице Франции синоптики прогнозируют ясную с переменной облачностью погоду без осадков, рассказали в программе «Плюс-минус». Столбик термометра в Париже покажет +12 °С.

До +15°С в Москве и всего +9°С в Вене – погода в Европе на неделю-1

А жителей Австрии новый день встретит пасмурно. В Вене до +9 °С. Ясно, малооблачно и с осадками в виде дождя – такая погода ожидается в Риме. Воздух при этом прогреется до 17 градусов со знаком плюс. В Мадриде ясно, столбик термометра поднимется до отметки в 27 градусов.

До +15°С в Москве и всего +9°С в Вене – погода в Европе на неделю-4

В Болгарии погодная обстановка неоднозначная: солнце дополнят дожди. В столице на 13 градусов выше нуля. Солнечное настроение небес ощутят в турецкой столице. В Анкаре +21 °С. Малооблачно и без осадков встретят новый день в Афинах, столбик термометра поднимется до отметки в 22 градуса.

До +15°С в Москве и всего +9°С в Вене – погода в Европе на неделю-7

Перенесемся в Прибалтику. В Риге погода немного порадует: ясно с переменной облачностью, правда, всего на 9 градусов выше нуля будет отмечено в дневное время суток. До +12 °С повысится температура воздуха в Вильнюсе, в городе также ожидаются осадки. В Варшаве +9 °С. Вопреки солнечному настроению, столицу накроют дожди. Хмуро и всего 11 градусов тепла в Киеве. В Москве до 15 градусов со знаком плюс, погода обещает быть солнечная. Осадки также наведают столицу.

Промозгло и сыро – до конца недели в Беларуси продолжатся дожди и сохранится северный холод.

# Погода # Ольга Войтенкова

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