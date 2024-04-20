До +15°С в Москве и всего +9°С в Вене – погода в Европе на неделю

Cвежий климатический расклад по Европе! В столице Франции синоптики прогнозируют ясную с переменной облачностью погоду без осадков, рассказали в программе «Плюс-минус». Столбик термометра в Париже покажет +12 °С.

А жителей Австрии новый день встретит пасмурно. В Вене до +9 °С. Ясно, малооблачно и с осадками в виде дождя – такая погода ожидается в Риме. Воздух при этом прогреется до 17 градусов со знаком плюс. В Мадриде ясно, столбик термометра поднимется до отметки в 27 градусов.

В Болгарии погодная обстановка неоднозначная: солнце дополнят дожди. В столице на 13 градусов выше нуля. Солнечное настроение небес ощутят в турецкой столице. В Анкаре +21 °С. Малооблачно и без осадков встретят новый день в Афинах, столбик термометра поднимется до отметки в 22 градуса.