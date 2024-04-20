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Сотрудники «Белавиа» присоединились к республиканскому субботнику

20 апреля 2024 15:18
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На земле сегодня трудились и те, кто привык работать в небе. Сотрудники «Белавиа» позаботились, о том, чтобы главная воздушная гавань столицы сверкала чистотой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотрудники «Белавиа» присоединились к республиканскому субботнику-1

Еще одной площадкой для субботника стал аэродром Липки. По традиции перед началом работ возложили цветы к монументу в честь выпускников Минского аэроклуба ДОСААФ – Героев Советского Союза и России, погибших во время исполнения профессионального долга. Затем приступили к уборке территории лесного массива, который прилегает к аэродрому. К акции присоединились более 20 работников авиакомпании: опытные и молодые специалисты.

Сотрудники «Белавиа» присоединились к республиканскому субботнику-4

Всеволод Тарасюк, инженер по эксплуатации воздушных судов и радиоэлектронного оборудования авиакомпании «Белавиа»:
Организованной группой поехали на аэродром Липки, чтобы здесь убрать опавшие ветки, опавшую листву, подготовить территорию, очистить ее для того, чтобы здесь в дальнейшем проводились работы.

Сотрудники «Белавиа» присоединились к республиканскому субботнику-7

Валерий Билодид, заместитель генерального директора по идеологической работе и социальным вопросам Авиакомпании «Белавиа»:
Наведение порядка после зимы, оказание помощи Минскому аэроклубу – считаю это очень достойным и важным мероприятием, это наш достойный вклад в общереспубликанский субботник.

Площадку для проведения субботника выбрали не просто так. Уже в сентябре здесь откроется обновленный музей авиационной техники. Также обустроят спортивные зоны и места для отдыха.

# Субботники в Беларуси # общество

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