Более 310 тысяч жителей Гродненской области принимают участие в республиканском субботнике

В Гродно местом притяжения неравнодушных граждан стал мемориальный комплекс «Шталаг-324», где ведется масштабная реконструкция, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У памятного знака залили бетонное основание. Позже на нем установят плиты с именами погибших – это более 18 тысяч красноармейцев. Жители и представители местной власти привели в порядок братские могилы. Территорию украсили цветочными клумбами и молодыми кленами. На входе в комплекс установили информационные таблички. Теперь каждый посетитель сможет узнать, что происходило на этой земле в первый год Великой Отечественной войны.

Юрий Караев, помощник Президента – инспектор по Гродненской области: Эти «цивилизованные люди» на все человеческое в тот момент, как говорится, опустили свои шторы, а сейчас, спустя 80 лет, и я надеюсь надолго, мы будем наш легкий пробел, который мы допускали раньше, восполнять и поколениям живущим рассказывать.

Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:

Мы планируем, когда будет готова полная проектная документация, сделать достаточно серьезный здесь мемориальный комплекс. Вот это очень символично. Республика Беларусь и ее жители всегда чтят память своих предков и сохраняют историческую память, делают все, чтобы каждому гражданину очень комфортно и безопасно жилось в нашей стране и всегда думают о будущем, о детях.

Всего в Гродненской области на республиканский субботник вышли более 310 тысяч человек.