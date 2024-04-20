Занимаются спортом, вязанием и даже фотографией – посетили центр соцобслуживания в Минске

Ребята раскладывают на подставке песок, заливают море из разных оттенков, добавляют волны. Как итог – произведение искусства из смолы.
Ребята раскладывают на подставке песок, заливают море из разных оттенков, добавляют волны. Как итог – произведение искусства из смолы.
Под чутким руководством профессионала Анны учащиеся создали не один десяток шедевром. Их психофизические особенности абсолютно не мешают ребятам творить и развиваться.
Екатерина, учащаяся ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Советского района г. Минска»:
Рисую, гобеленами занимаюсь, читаю, стихи учу, занимаюсь английским, шью для кукол одежду.
Дарья, учащаяся ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Советского района г. Минска»:
Вот это моя игрушка.
– А кто это такой красивый?
– Морской конек.
– Из чего вы его сделали?
– Из морских водорослей и ракушек. Цветочек такой вот, орхидея…
Эту школу посещают 52 ученика. Все имеют какие-либо особенности в развитии. Для ребят открыто около 10 направлений по разным видам деятельности: спорт, вязание, создание изделий из смолы. Кроме того, есть и класс фотографии.
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