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Занимаются спортом, вязанием и даже фотографией – посетили центр соцобслуживания в Минске

20 апреля 2024 15:32
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Ребята раскладывают на подставке песок, заливают море из разных оттенков, добавляют волны. Как итог – произведение искусства из смолы.

Занимаются спортом, вязанием и даже фотографией – посетили центр соцобслуживания в Минске-1

Под чутким руководством профессионала Анны учащиеся создали не один десяток шедевром. Их психофизические особенности абсолютно не мешают ребятам творить и развиваться.

Занимаются спортом, вязанием и даже фотографией – посетили центр соцобслуживания в Минске-4

Екатерина, учащаяся ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Советского района г. Минска»:
Рисую, гобеленами занимаюсь, читаю, стихи учу, занимаюсь английским, шью для кукол одежду.

Занимаются спортом, вязанием и даже фотографией – посетили центр соцобслуживания в Минске-7

Дарья, учащаяся ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Советского района г. Минска»:
Вот это моя игрушка.
– А кто это такой красивый?
– Морской конек.
– Из чего вы его сделали?
– Из морских водорослей и ракушек. Цветочек такой вот, орхидея…

Занимаются спортом, вязанием и даже фотографией – посетили центр соцобслуживания в Минске-10

Эту школу посещают 52 ученика. Все имеют какие-либо особенности в развитии. Для ребят открыто около 10 направлений по разным видам деятельности: спорт, вязание, создание изделий из смолы. Кроме того, есть и класс фотографии.

Подробности в сюжете.

# Жизнь с инвалидностью в Беларуси # общество

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