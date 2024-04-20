Занимаются спортом, вязанием и даже фотографией – посетили центр соцобслуживания в Минске

Ребята раскладывают на подставке песок, заливают море из разных оттенков, добавляют волны. Как итог – произведение искусства из смолы.

Под чутким руководством профессионала Анны учащиеся создали не один десяток шедевром. Их психофизические особенности абсолютно не мешают ребятам творить и развиваться.

Екатерина, учащаяся ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Советского района г. Минска»:

Рисую, гобеленами занимаюсь, читаю, стихи учу, занимаюсь английским, шью для кукол одежду.

Дарья, учащаяся ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Советского района г. Минска»:

Вот это моя игрушка.

– А кто это такой красивый?

– Морской конек.

– Из чего вы его сделали?

– Из морских водорослей и ракушек. Цветочек такой вот, орхидея…