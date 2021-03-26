«Промазать всё это дело, покрасить и всё – можно ехать в поле». Как в Витебской области готовятся к посевной?

Новости Беларуси. Аграрии Витебской области заканчивают подготовку техники к весенне-полевым работам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2021 году на поля северного региона выедут порядка 6 000 единиц сельхозмашин. Почти 90 % из них готовы приступить к работе уже сейчас. Проверить, а где-то и помочь аграриям взялись технические инспекторы профсоюзов. Тему продолжит Виктор Пралич.

Виктор Пралич, корреспондент:

Сейчас аграрии Витебской области замерли в режиме ожидания. Хотя в 2020 году такой порой они уже вовсю работали с сеялками. Пока же ночные заморозки не дают возможности выехать в поля даже с плугами.

Поглядывая на прогноз погоды, механизаторы заканчивают последние приготовления. Кампания ответственная, говорят, а потому каждую деталь тщательно проверяют, прежде чем поставить ее на место: пока еще есть время – в случае чего заменить сейчас, чем в разгар посевной стоять на ремонте.

Виктор Баргович, механизатор сельхозпредприятия «Семена»:

Осталось поставить сошники, которые полностью собрали. С нуля, как говорится. Промазать все это дело, покрасить и все – можно ехать в поле.

В соседней сельхозорганизации уже рвется в поля техника с плугами. Подготовка почвы – важное звено в агрономической цепочке, от которого зависит основа будущего урожая. Потому технику и агрегаты приводили в порядок еще зимой. Знают, что в поля выедут первыми и зададут темп весенним работам.

Олег Шарлай, механизатор сельхозпредприятия «Проземле-Агро»:

Ждем отмашки на данный момент. Если погода позволит, то ни одной минуты не будем задерживаться, отдадим все свои силы. Техника подготовлена. Главное, чтобы не подвел фактор погоды или еще какой-нибудь неожиданности.

Сам Олег Шарлай – опытный механизатор. В 2020 году вспахал почти 5 000 гектаров, за что был удостоен звания «Человек года Витебщины-2020». А еще, несмотря на опыт и статус, аграриев обучают перед выходом в поле и технике безопасности.

Валентина Унукович, инспектор по охране труда сельхозпредприятия «Проземле-Агро»:

У нас свыше 300 человек работающих, и разбросанность полей и объектов наших очень большая. Поэтому приходится постоянно этому вопросу уделять большое внимание, чтобы все это держалось на контроле. На особом контроле подготовку аграриев держат и профсоюзы. Обеспеченность спецодеждой, исправность техники, условия работы, горячее питание во время посевной. Замечания есть, но все они несущественные. Около 6000 тракторов и машин. Аграрии Витебской области заканчивают подготовку техники к весенним полевым работам