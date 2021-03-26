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«Промазать всё это дело, покрасить и всё – можно ехать в поле». Как в Витебской области готовятся к посевной?

26 марта 2021 19:11
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Новости Беларуси. Аграрии Витебской области заканчивают подготовку техники к весенне-полевым работам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2021 году на поля северного региона выедут порядка 6 000 единиц сельхозмашин. Почти 90 % из них готовы приступить к работе уже сейчас. Проверить, а где-то и помочь аграриям взялись технические инспекторы профсоюзов.

Тему продолжит Виктор Пралич.

«Промазать всё это дело, покрасить и всё – можно ехать в поле». Как в Витебской области готовятся к посевной?-1

Виктор Пралич, корреспондент:
Сейчас аграрии Витебской области замерли в режиме ожидания. Хотя в 2020 году такой порой они уже вовсю работали с сеялками. Пока же ночные заморозки не дают возможности выехать в поля даже с плугами.

«Промазать всё это дело, покрасить и всё – можно ехать в поле». Как в Витебской области готовятся к посевной?-4

Поглядывая на прогноз погоды, механизаторы заканчивают последние приготовления. Кампания ответственная, говорят, а потому каждую деталь тщательно проверяют, прежде чем поставить ее на место: пока еще есть время – в случае чего заменить сейчас, чем в разгар посевной стоять на ремонте.

«Промазать всё это дело, покрасить и всё – можно ехать в поле». Как в Витебской области готовятся к посевной?-7

Виктор Баргович, механизатор сельхозпредприятия «Семена»:
Осталось поставить сошники, которые полностью собрали. С нуля, как говорится. Промазать все это дело, покрасить и все – можно ехать в поле.

«Промазать всё это дело, покрасить и всё – можно ехать в поле». Как в Витебской области готовятся к посевной?-10

В соседней сельхозорганизации уже рвется в поля техника с плугами. Подготовка почвы – важное звено в агрономической цепочке, от которого зависит основа будущего урожая. Потому технику и агрегаты приводили в порядок еще зимой. Знают, что в поля выедут первыми и зададут темп весенним работам.

«Промазать всё это дело, покрасить и всё – можно ехать в поле». Как в Витебской области готовятся к посевной?-13

Олег Шарлай, механизатор сельхозпредприятия «Проземле-Агро»:
Ждем отмашки на данный момент. Если погода позволит, то ни одной минуты не будем задерживаться, отдадим все свои силы. Техника подготовлена. Главное, чтобы не подвел фактор погоды или еще какой-нибудь неожиданности.

«Промазать всё это дело, покрасить и всё – можно ехать в поле». Как в Витебской области готовятся к посевной?-16

Сам Олег Шарлай – опытный механизатор. В 2020 году вспахал почти 5 000 гектаров, за что был удостоен звания «Человек года Витебщины-2020». А еще, несмотря на опыт и статус, аграриев обучают перед выходом в поле и технике безопасности.

«Промазать всё это дело, покрасить и всё – можно ехать в поле». Как в Витебской области готовятся к посевной?-19

Валентина Унукович, инспектор по охране труда сельхозпредприятия «Проземле-Агро»:
У нас свыше 300 человек работающих, и разбросанность полей и объектов наших очень большая. Поэтому приходится постоянно этому вопросу уделять большое внимание, чтобы все это держалось на контроле.

На особом контроле подготовку аграриев держат и профсоюзы. Обеспеченность спецодеждой, исправность техники, условия работы, горячее питание во время посевной. Замечания есть, но все они несущественные.

Около 6000 тракторов и машин. Аграрии Витебской области заканчивают подготовку техники к весенним полевым работам

«Промазать всё это дело, покрасить и всё – можно ехать в поле». Как в Витебской области готовятся к посевной?-22

Укладываться в агрономические сроки посевной – основная задача перед АПК. Витебский регион – область рискованного земледелия. Чтобы те самые риски снизить, в конце 2020 года сельхозорганизации обновили тракторный парк. Север страны получил более 350 единиц отечественной техники. Уже скоро она покажет себя на деле.

# Сельское хозяйство # общество # Виктор Пралич # Виктор Баргович # Олег Шарлай # Валентина Унукович # Фотофакт

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