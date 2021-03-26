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Около 6000 тракторов и машин. Аграрии Витебской области заканчивают подготовку техники к весенним полевым работам

26 марта 2021 06:33
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Новости Беларуси. Аграрии Витебской области заканчивают подготовку техники к весенним полевым работам. Проверить, а где-то и помочь работникам сельхозпредприятий взялись технические инспекторы профсоюзов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Около 6000 тракторов и машин. Аграрии Витебской области заканчивают подготовку техники к весенним полевым работам-1

Среди задач – проведение инструктажей по технике безопасности, мониторинг бытовых условий в мастерских и обеспечение медицинскими аптечками рабочих мест. Ревизоры отметили, что в целом предприятия готовы к посевной кампании. Существующие недочеты, а это, к примеру, игнорирование индивидуальных средств защиты при ремонте, будут устранены в ближайшее время.

Около 6000 тракторов и машин. Аграрии Витебской области заканчивают подготовку техники к весенним полевым работам-4

Александр Окусков, главный технический инспектор труда Витебского областного объединения профсоюзов:
По результатам посещения данных организаций нанимателю будут выданы рекомендации для оперативного устранения выявленных нарушений. Основные нарушения, которые мы выявили сегодня, устраняются без финансового вложения, то есть они не требуют длительного срока на устранение и не требуют серьезных материальных вложений, чтобы привести в соответствие оборудование и технику и обезопасить людей.

Около 6000 тракторов и машин. Аграрии Витебской области заканчивают подготовку техники к весенним полевым работам-7

В 2021 году на поля северного региона выедут около 6 000 единиц тракторов и машин. Почти 90 % из них готовы приступить к работе уже сегодня.

# Сельское хозяйство # общество # Фотофакт

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