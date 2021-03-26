Около 6000 тракторов и машин. Аграрии Витебской области заканчивают подготовку техники к весенним полевым работам

Новости Беларуси. Аграрии Витебской области заканчивают подготовку техники к весенним полевым работам. Проверить, а где-то и помочь работникам сельхозпредприятий взялись технические инспекторы профсоюзов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди задач – проведение инструктажей по технике безопасности, мониторинг бытовых условий в мастерских и обеспечение медицинскими аптечками рабочих мест. Ревизоры отметили, что в целом предприятия готовы к посевной кампании. Существующие недочеты, а это, к примеру, игнорирование индивидуальных средств защиты при ремонте, будут устранены в ближайшее время.

Александр Окусков, главный технический инспектор труда Витебского областного объединения профсоюзов:

По результатам посещения данных организаций нанимателю будут выданы рекомендации для оперативного устранения выявленных нарушений. Основные нарушения, которые мы выявили сегодня, устраняются без финансового вложения, то есть они не требуют длительного срока на устранение и не требуют серьезных материальных вложений, чтобы привести в соответствие оборудование и технику и обезопасить людей.