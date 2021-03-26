Мебель – из Молодечно, огромные люстры – из Лиды. Вот как выглядит Дворец Независимости изнутри

Новости Беларуси. Перед молодежью Беларуси открыты все двери. 26 марта в их числе и двери Дворца Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участникам молодежного форума их открывала лично пресс-секретарь Президента. Наталья Эйсмонт провела экскурсию. Кто больше и лучше может рассказать о деталях большой политики? Каминный зал – здесь глава государства принимает высоких гостей. В доковидный период порой проходило по четыре встречи Президента с официальными делегациями зарубежья.

Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси:

Здесь Президент принимает зарубежные делегации по самым разным направлениям и по самым разным профилям. Иногда у нас здесь бывало по три, по четыре мероприятия в неделю, и тогда, наоборот, я была этим недовольна, потому что картинка была одна и та же, хочется ведь в итоговых передачах разнообразия. Но, когда приезжают зарубежные гости, когда обсуждаются разные проекты, контракты – это, конечно, прекрасно.

Больше всего фотографий и селфи участники молодежного форума сделали в зале, где состоялись переговоры «нормандской четверки». Хотя открытия, новые впечатления и факты впереди. Например, рабочая температура Дворца Независимости – 18 градусов – самая оптимальная для умственной деятельности.

Все интерьеры Дворца Независимости с национальным колоритом. Мебель – из Молодечно, огромные люстры – из Лиды. Рабочий зал – там, где проходят небольшие совещания – василькового цвета, на стенах – картины выпускников Белорусской академии искусств.

В залах для больших совещаний и торжественных приемов – картины и панно белорусской природы и календарного цикла народных праздников. Стильно и со вкусом. Большинство вещей и материалов – белорусские и выполнены руками наших соотечественников.

Приятно побыть там, где все-таки вершилась история. Я считаю, гордость – это гордость – побыть здесь, увидеть. Я считаю, любой желающий, который придет сюда, почувствует и подумает точно так же, как и сейчас думаю я.

Больше впечатляет то, что сюда приводят экскурсии, приводят молодых людей. В принципе, мы здесь заряжаемся мотивацией и собираемся творить все новые и новые дела уже какие-то заряженные, с новыми эмоциями.

Я понимаю, что это гордость, гордость нашей страны, нашего народа, нашего Президента. Нам есть что показать.