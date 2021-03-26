Мебель – из Молодечно, огромные люстры – из Лиды. Вот как выглядит Дворец Независимости изнутри

Новости Беларуси. Перед молодежью Беларуси открыты все двери. 26 марта в их числе и двери Дворца Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Перед молодежью Беларуси открыты все двери. 26 марта в их числе и двери Дворца Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Участникам молодежного форума их открывала лично пресс-секретарь Президента. Наталья Эйсмонт провела экскурсию. Кто больше и лучше может рассказать о деталях большой политики? Каминный зал – здесь глава государства принимает высоких гостей. В доковидный период порой проходило по четыре встречи Президента с официальными делегациями зарубежья.
Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси:
Здесь Президент принимает зарубежные делегации по самым разным направлениям и по самым разным профилям. Иногда у нас здесь бывало по три, по четыре мероприятия в неделю, и тогда, наоборот, я была этим недовольна, потому что картинка была одна и та же, хочется ведь в итоговых передачах разнообразия. Но, когда приезжают зарубежные гости, когда обсуждаются разные проекты, контракты – это, конечно, прекрасно.
Больше всего фотографий и селфи участники молодежного форума сделали в зале, где состоялись переговоры «нормандской четверки». Хотя открытия, новые впечатления и факты впереди. Например, рабочая температура Дворца Независимости – 18 градусов – самая оптимальная для умственной деятельности.
Все интерьеры Дворца Независимости с национальным колоритом. Мебель – из Молодечно, огромные люстры – из Лиды. Рабочий зал – там, где проходят небольшие совещания – василькового цвета, на стенах – картины выпускников Белорусской академии искусств.
В залах для больших совещаний и торжественных приемов – картины и панно белорусской природы и календарного цикла народных праздников. Стильно и со вкусом. Большинство вещей и материалов – белорусские и выполнены руками наших соотечественников.
Приятно побыть там, где все-таки вершилась история. Я считаю, гордость – это гордость – побыть здесь, увидеть. Я считаю, любой желающий, который придет сюда, почувствует и подумает точно так же, как и сейчас думаю я.
Больше впечатляет то, что сюда приводят экскурсии, приводят молодых людей. В принципе, мы здесь заряжаемся мотивацией и собираемся творить все новые и новые дела уже какие-то заряженные, с новыми эмоциями.
Я понимаю, что это гордость, гордость нашей страны, нашего народа, нашего Президента. Нам есть что показать.
Дворец Независимости, как неоднократно подчеркивал Президент, открыт для экскурсий. 26 марта здесь встречали сразу две делегации. За полтора часа в месте силы и символа белорусского суверенитета открываешь для себя действительно новую Беларусь.