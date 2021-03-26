Наталья Кочанова на встрече с послом Азербайджана: «Уровень сотрудничества между нашими предприятиями заслуживает всякой похвалы»

Новости Беларуси. Многостороннее сотрудничество по всем направлениям – основная задача в отношениях Минска и Баку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом говорили 26 марта на встрече председателя Совета Республики Натальи Кочановой с послом Азербайджана в Беларуси. Страны активно развивают двусторонние отношения, в частности в экономике. Налажен экспорт и импорт – товарооборот в 2020 году вырос в 1,5 раза. Наталья Кочанова на молодёжном форуме: «Ребята уже достаточно взрослые, они по-взрослому воспринимают всё то, что происходит в нашем обществе»

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Товарооборот за прошлый год достиг практически 450 миллионов долларов. Это очень важные шаги, которые предприняты были. Ну, а для меня как куратора отрасли нефтеперерабатывающей, конечно, важно было то, что мы четко закрепили поставки азербайджанской нефти к нам, на наши нефтеперерабатывающие заводы. Поэтому это не может не радовать. Ну, и тот уровень сотрудничества между нашими предприятиями, машиностроение тоже заслуживает всякой похвалы.