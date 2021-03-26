Финансовая помощь, водоснабжение и ЖКХ. Что обсуждали на прямой линии с Владимиром Караником?
Новости Беларуси. Благоустройство дворов, прививки от коронавируса и асфальтирование дорог – эти и другие темы поднимали жители Лиды и района во время прямой телефонной линии с губернатором Гродненской области Владимиром Караником, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За два часа поступило около десятка вопросов. Некоторые из них требовали детального рассмотрения, но большинство звонков носили консультативный характер. Например, люди интересовались, каким образом им обеспечить водоснабжение в частном секторе, где упал уровень воды в колодцах. Интересовались, как получить финансовую помощь по потере кормильца и что делать, если не согласен с решением суда. Традиционно большинство проблем касались темы ЖКХ, но были и вопросы медицинского характера. Жительницу Лиды интересовало, хватит ли в поликлиниках вакцин от коронавируса всем желающим, и как получить именно тот препарат, который кажется ей наиболее эффективным.
Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:
В любом случае эффективными вакцинами наше население будет обеспечено. Но есть вопрос, который человеку действительно надо оперативно решить, вопрос, который выходит за пределы райисполкома. И вот такая выездная линия для него – возможность обратиться напрямую на областной уровень. Кроме того, в это время выездные линии – это еще и возможность еще раз познакомиться с жизнью района, выслушать те вопросы, которые волнуют не только граждан, но и работников райисполкома.
Каждый вопрос еще раз будет проработан специалистами.