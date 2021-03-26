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Финансовая помощь, водоснабжение и ЖКХ. Что обсуждали на прямой линии с Владимиром Караником?

26 марта 2021 19:05
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Новости Беларуси. Благоустройство дворов, прививки от коронавируса и асфальтирование дорог – эти и другие темы поднимали жители Лиды и района во время прямой телефонной линии с губернатором Гродненской области Владимиром Караником, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Финансовая помощь, водоснабжение и ЖКХ. Что обсуждали на прямой линии с Владимиром Караником?-1

За два часа поступило около десятка вопросов. Некоторые из них требовали детального рассмотрения, но большинство звонков носили консультативный характер. Например, люди интересовались, каким образом им обеспечить водоснабжение в частном секторе, где упал уровень воды в колодцах. Интересовались, как получить финансовую помощь по потере кормильца и что делать, если не согласен с решением суда. Традиционно большинство проблем касались темы ЖКХ, но были и вопросы медицинского характера. Жительницу Лиды интересовало, хватит ли в поликлиниках вакцин от коронавируса всем желающим, и как получить именно тот препарат, который кажется ей наиболее эффективным.

Финансовая помощь, водоснабжение и ЖКХ. Что обсуждали на прямой линии с Владимиром Караником?-4

Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:
В любом случае эффективными вакцинами наше население будет обеспечено. Но есть вопрос, который человеку действительно надо оперативно решить, вопрос, который выходит за пределы райисполкома. И вот такая выездная линия для него – возможность обратиться напрямую на областной уровень. Кроме того, в это время выездные линии – это еще и возможность еще раз познакомиться с жизнью района, выслушать те вопросы, которые волнуют не только граждан, но и работников райисполкома.

Каждый вопрос еще раз будет проработан специалистами.

# Прием граждан # общество # Владимир Караник # Фотофакт

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