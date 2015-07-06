Суд по ДТП на улице Гая в Минске проходит в закрытом режиме

Новости Беларуси. Рассмотрение резонансного дела о трагедии на улице Гая началось 6 июля в Минском городском суде. Напомним, в ноябре 2014 года мужчина совершил ДТП, в которой погибла супружеская пара. До этого он пытался убить свою жену и двух малолетних детей. Как определила экспертиза, обвиняемый не отдавал отчет своим действиям из-за психического состояния, а стало быть, признан невменяемым.

Максим Слиж, СТВ:

Следственный комитет вел работу над материалами уголовного дела почти год. За это время психолого-психиатрическая экспертиза установила – обвиняемый не отдавал отчёт своим действиям: ни в момент нападения с ножом на жену и малолетних детей, ни во время тарана 5 машин на улице Гая. А ещё незадолго до трагедии пришел в детский садик, который посещали его дети, с ножом. Говорил воспитательнице и родителям: не смотреть ему в глаза.

Не видели его глаз и сотрудники милиции, которых вызвали обеспокоенные взрослые. Впоследствии руководство ведомства принесёт свои извинения и накажет подчиненных за непрофессионализм. Но это будет уже после трагедии. Так, 8 ноября 2014 года подсудимый нападает с ножом на жену, маленького сына и дочь. Затем садится за руль легкового авто, на скорости буквально разрезает пополам «иномарку» и останавливается, протаранив ещё 4 машины. Родители Алексея погибли на месте. Но парень и сегодня не смог посмотреть в глаза человеку, который забрал у него самое ценное. Психологическое состояние обвиняемого Эдуарда Шалкевича не позволяет ему находиться в зале суда.

Алексей Низов, потерпевший:

Просто на пожизненное. Посадить и все. Пусть посидит там. Желательно в одиночной камере, чтобы потом, если у него пройдет заболевание – не пройдет, чтобы осознавал и мучился.

Вторая потерпевшая сторона — супруга подсудимого. Она в отличие от Алексея поддержала заявление прокурора о закрытом заседании. Диагноз, которым оперирует защита, остался для общественности под завесой врачебной тайны. Как и возможная мера наказания. Из официального заявления понятно одно – за попытку убийства и убийство…

Наталья Соколова, прокурор Минской городской прокуратуры:

С учетом того, что уголовное дело рассматривается о совершения общественно опасного деяния, то мера наказания не предусматривается, а только лишь применение принудительных мер безопасности и лечения.

Учитывая закрытый формат заседания, частичную явку потерпевших и свидетелей — слушание дела затянется на несколько дней.

Максим Слиж, СТВ:

В этом деле много сослагательного наклонения, которое уже никак не повлияет на его исход. В отличие от психологического состояния подсудимого. Ему предъявлено обвинение по 3 статьям и более чем 10 пунктам. Среди них убийство, совершенное при отягчающих обстоятельствах.