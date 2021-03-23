Прокурор Минска рассказал, что теперь грозит участникам и организаторам несанкционированных акций

Новости Беларуси. Среди уголовных дел, возбужденных с начала 2021 года в Минске, десятую часть составляют дела о массовых беспорядках. С августа 2020 года возбуждено 935 уголовных дел. Почти к каждому второму обвиняемому применена мера в виде лишения свободы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Напомним, с 1 марта в Беларуси действует обновленный Кодекс об административных правонарушениях. Он предусматривает усиленные санкции за участие в несанкционированных акциях и призывы к ним.
1 марта вступили в силу обновлённые КоАП и ПИКоАП. Что именно изменится для белорусов?
Так, размер штрафа вырос более чем в три раза. В виде наказания по-прежнему действует арест на 15 суток. Вместе с этим введено понятие общественные работы.
Олег Лаврухин, прокурор Минска:
Увеличены и размеры штрафов, и сроки административного ареста за подобные деяния, совершенные повторно. Для участников размер штрафа составит до 200 базовых величин (ранее был до 50). Административный арест сроком от 15 до 30 суток – и для участников, и для организаторов. Что касается того ущерба, который причинен имуществу города, – эта сумма составляет более миллиона рублей. На сегодня прокурорами заявлено порядка 136 исков. Ущерб взыскивается с лиц, виновных в причинении данного вреда.
В случае участия несовершеннолетних в неорганизованных митингах, шествиях или блокировании дорог ответ понесут родители. По новому кодексу штраф составит 870 рублей.