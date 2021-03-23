Прокурор Минска рассказал, что теперь грозит участникам и организаторам несанкционированных акций

Новости Беларуси. Среди уголовных дел, возбужденных с начала 2021 года в Минске, десятую часть составляют дела о массовых беспорядках. С августа 2020 года возбуждено 935 уголовных дел. Почти к каждому второму обвиняемому применена мера в виде лишения свободы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, с 1 марта в Беларуси действует обновленный Кодекс об административных правонарушениях. Он предусматривает усиленные санкции за участие в несанкционированных акциях и призывы к ним.

1 марта вступили в силу обновлённые КоАП и ПИКоАП. Что именно изменится для белорусов?

Так, размер штрафа вырос более чем в три раза. В виде наказания по-прежнему действует арест на 15 суток. Вместе с этим введено понятие общественные работы.