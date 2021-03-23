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ГУБОПиК о работниках «Белтелекома», которые раскрывали личные данные: главная цель – содействие в разжигании социальной вражды и розни

23 марта 2021 16:00
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Новости Беларуси. Двое работников «Белтелекома» направляли сведения о правоохранителях администраторам деструктивных Telegram-каналов за обещанное вознаграждение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В отношении мужчин еще осенью возбудили уголовные дела. Они арестованы. Недавно сотрудники милиции установили причастность фигурантов к пособничеству в разжигании социальной вражды и розни.

ГУБОПиК о работниках «Белтелекома», которые раскрывали личные данные: главная цель – содействие в разжигании социальной вражды и розни-1

Данный человек предлагал мне деньги. Но, честно, я никаких активов денежных не преследовал.

ГУБОПиК о работниках «Белтелекома», которые раскрывали личные данные: главная цель – содействие в разжигании социальной вражды и розни-4

Предоставлял информацию о личных данных людей в Telegram-канал «Черная книга Беларуси». Хотел помочь чем-то, может быть, надавить на сотрудников.

ГУБОПиК о работниках «Белтелекома», которые раскрывали личные данные: главная цель – содействие в разжигании социальной вражды и розни-7

Александр Агафонов, заместитель начальника ГСУ Следственного комитета Беларуси:
Установлено, что переданные администраторам Telegram-каналов персональные и иные личные данные публиковались как индивидуально с прикреплением фотоизображений, взятых из средств массовой информации либо выполненных неустановленными лицами при осуществлении служебной деятельности, так и списками, сформированными по признаку принадлежности к месту прохождения службы.

ГУБОПиК о работниках «Белтелекома», которые раскрывали личные данные: главная цель – содействие в разжигании социальной вражды и розни-10

Имеют статус экстремистских с этого дня Telegram-каналы «Каратели Беларуси», «МАЯ КРАIНА БЕЛАРУСЬ» и еще несколько групп в мессенджерах. Отличились они призывами к массовым беспорядкам, блокированию движения транспорта, вандализму, а угрозы в адрес представителей органов власти, в том числе правоохранителей, стали главной целью создателей и участников каналов.

ГУБОПиК о работниках «Белтелекома», которые раскрывали личные данные: главная цель – содействие в разжигании социальной вражды и розни-13

Андрей Паршин, начальник ГУБОПиК МВД Беларуси:
Фигуранты не просто хотели раскрыть данные правоохранителей, их главная цель – содействие деструктивным Telegram-каналам в разжигании социальной вражды и розни, в создании условий и побуждении к применению насилия, уничтожению или повреждению имущества должностных лиц госорганов, правоохранителей, журналистов и общественных деятелей.

Правоохранители напоминают: избежать ответственности не удастся, это только вопрос времени. Тем, кто распространяет личные данные, придется ответить перед законом.

# Милиция Беларуси # общество # Александр Агафонов # Андрей Паршин # Фотофакт

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