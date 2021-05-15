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Андрей Швед на открытии нового здания прокуратуры в Копыле: «Это самая лучшая районная прокуратура в Беларуси»

15 мая 2021 13:47
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Новости Беларуси. Новое здание прокуратуры открыли в Копыле. В торжественной церемонии приняли участие генеральный прокурор Беларуси и губернатор Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После символического перерезания красной ленты двери учреждения открылись для всех присутствующих.

Андрей Швед на открытии нового здания прокуратуры в Копыле: «Это самая лучшая районная прокуратура в Беларуси»-1

В новом здании созданы все условия для комфортной работы сотрудников.

Андрей Швед на открытии нового здания прокуратуры в Копыле: «Это самая лучшая районная прокуратура в Беларуси»-4

Позаботились и об удобстве посетителей.

Андрей Швед на открытии нового здания прокуратуры в Копыле: «Это самая лучшая районная прокуратура в Беларуси»-7

Андрей Швед на открытии нового здания прокуратуры в Копыле: «Это самая лучшая районная прокуратура в Беларуси»-9

Помимо отдельных кабинетов для работников прокуратуры предусмотрен зал для приема граждан, а на информационных стендах есть вся необходимая информация для подачи обращений.

Андрей Швед на открытии нового здания прокуратуры в Копыле: «Это самая лучшая районная прокуратура в Беларуси»-12

Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:
Сегодня, пожалуй, с точки зрения условий, технических средств и других это самая лучшая районная прокуратура в Республике Беларусь. Но важно не только создать условия – важно, кто работает, важно, какие задачи решают и как решают.

Первостепенная задача – чтобы каждый человек не просто пришел сюда, не просто поговорил, рассказал о своих проблемах. Прокурор должен найти вариант решения в рамках закона, конечно, помочь. Тогда в этом смысл есть.

Андрей Швед на открытии нового здания прокуратуры в Копыле: «Это самая лучшая районная прокуратура в Беларуси»-15

Двухэтажное здание в Копыле построили всего за год.

Андрей Швед на открытии нового здания прокуратуры в Копыле: «Это самая лучшая районная прокуратура в Беларуси»-18

До новоселья работники прокуратуры делили площади с районным судом.

# Прокуратура Беларуси # общество # Андрей Швед # Александр Турчин # Артем Левша # Фотофакт

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