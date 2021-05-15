Андрей Швед на открытии нового здания прокуратуры в Копыле: «Это самая лучшая районная прокуратура в Беларуси»
Новости Беларуси. Новое здание прокуратуры открыли в Копыле. В торжественной церемонии приняли участие генеральный прокурор Беларуси и губернатор Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
После символического перерезания красной ленты двери учреждения открылись для всех присутствующих.
В новом здании созданы все условия для комфортной работы сотрудников.
Позаботились и об удобстве посетителей.
Помимо отдельных кабинетов для работников прокуратуры предусмотрен зал для приема граждан, а на информационных стендах есть вся необходимая информация для подачи обращений.
Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:
Сегодня, пожалуй, с точки зрения условий, технических средств и других это самая лучшая районная прокуратура в Республике Беларусь. Но важно не только создать условия – важно, кто работает, важно, какие задачи решают и как решают.
Первостепенная задача – чтобы каждый человек не просто пришел сюда, не просто поговорил, рассказал о своих проблемах. Прокурор должен найти вариант решения в рамках закона, конечно, помочь. Тогда в этом смысл есть.
Двухэтажное здание в Копыле построили всего за год.
До новоселья работники прокуратуры делили площади с районным судом.