Андрей Швед на открытии нового здания прокуратуры в Копыле: «Это самая лучшая районная прокуратура в Беларуси»

Новости Беларуси. Новое здание прокуратуры открыли в Копыле. В торжественной церемонии приняли участие генеральный прокурор Беларуси и губернатор Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Помимо отдельных кабинетов для работников прокуратуры предусмотрен зал для приема граждан, а на информационных стендах есть вся необходимая информация для подачи обращений.

Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:

Сегодня, пожалуй, с точки зрения условий, технических средств и других это самая лучшая районная прокуратура в Республике Беларусь. Но важно не только создать условия – важно, кто работает, важно, какие задачи решают и как решают.

Первостепенная задача – чтобы каждый человек не просто пришел сюда, не просто поговорил, рассказал о своих проблемах. Прокурор должен найти вариант решения в рамках закона, конечно, помочь. Тогда в этом смысл есть.