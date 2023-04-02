Прокуратура вернула обманутым работникам более 5,5 млн рублей. Как борются с недобросовестными нанимателями?

Новости Беларуси. В стране продолжают держать на контроле вопросы, связанные с выплатой зарплат, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Вполне справедливо получить честно заработанные деньги. Это одна из прямых обязанностей нанимателя и гарантия, предоставленная Конституцией. Так что этот вопрос постоянно в поле зрения компетентных органов.

Предприниматель из Лиды привлек внимание прокуратуры. Леонид Гербель решил продолжить дело отца. Небольшая лидская фирма специализируется на электромонтажных работах. Заказы принимают от застройщиков, школ, детских садов. Начинали с нуля и вышли на прибыль. Однако в 2022 году рабочие на пару месяцев остались без зарплаты.

Марина Гербель, юрисконсульт предприятия:

Не всегда все зависит от нас, потому что есть и заказчики, организации, с которыми мы работаем, выполняем работы. И они, к сожалению, тоже не в свое время рассчитываются с нами.

Леонид Гербель, директор предприятия:

Буду стараться не повторить данную ситуацию, чтобы были оборотные средства. Директор задолжал работникам предприятия 38 тыс. рублей. Что грозит горе-бизнесмену? Читайте здесь. После вмешательства прокуратуры финансовые трудности на предприятии сошли на нет. Надзорное ведомство ускорило процесс возвращения зарплаты. Главное – сохранили коллектив. Только оклад повышали два года назад. Ожидают прибавки в 2023-м.

Сергей Толкун, начальник отдела прокуратуры Гродненской области по надзору за исполнением законодательства и законностью правовых актов:

Шести работникам организации в ходе проверки в текущем году не была выплачена заработная плата в размере свыше 3 000 рублей. Восемь работников не получили свою заработную плату на общую сумму более 5 500 рублей. В целях восстановления нарушенных трудовых прав граждан прокуратурой района вынесено предписание нанимателю о выплате причитающихся работникам денежных средств. Соблюдение законодательства о труде остается в приоритете работы прокуратуры. Важно не просто восстановить трудовые права граждан – не допустить нарушений в дальнейшем. Ответственность в отношении неплательщиков неизбежна.

Елена Яскевич, старший прокурор управления взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности Генеральной прокуратуры Беларуси:

Своевременность и полнота выплаты заработной платы находятся на особом контроле органов прокуратуры. В текущем году благодаря вмешательству прокуроров уже несколько тысяч работников по всей стране смогли получить причитающуюся им заработную плату на сумму свыше 5,5 миллиона рублей. К примеру, только прокуроры города Минска защитили трудовые права 1 400 граждан, размер выплаченной заработной платы которым превысил 4 миллиона рублей.