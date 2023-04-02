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Прокуратура вернула обманутым работникам более 5,5 млн рублей. Как борются с недобросовестными нанимателями?

02 апреля 2023 16:42
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Новости Беларуси. В стране продолжают держать на контроле вопросы, связанные с выплатой зарплат, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Вполне справедливо получить честно заработанные деньги. Это одна из прямых обязанностей нанимателя и гарантия, предоставленная Конституцией. Так что этот вопрос постоянно в поле зрения компетентных органов.  

Прокуратура вернула обманутым работникам более 5,5 млн рублей. Как борются с недобросовестными нанимателями?-1

Предприниматель из Лиды привлек внимание прокуратуры. Леонид Гербель решил продолжить дело отца. Небольшая лидская фирма специализируется на электромонтажных работах. Заказы принимают от застройщиков, школ, детских садов. Начинали с нуля и вышли на прибыль. Однако в 2022 году рабочие на пару месяцев остались без зарплаты.  

Прокуратура вернула обманутым работникам более 5,5 млн рублей. Как борются с недобросовестными нанимателями?-4

Марина Гербель, юрисконсульт предприятия:  
Не всегда все зависит от нас, потому что есть и заказчики, организации, с которыми мы работаем, выполняем работы. И они, к сожалению, тоже не в свое время рассчитываются с нами.  

Прокуратура вернула обманутым работникам более 5,5 млн рублей. Как борются с недобросовестными нанимателями?-7

Леонид Гербель, директор предприятия:  
Буду стараться не повторить данную ситуацию, чтобы были оборотные средства.  

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После вмешательства прокуратуры финансовые трудности на предприятии сошли на нет. Надзорное ведомство ускорило процесс возвращения зарплаты. Главное – сохранили коллектив. Только оклад повышали два года назад. Ожидают прибавки в 2023-м.  

Прокуратура вернула обманутым работникам более 5,5 млн рублей. Как борются с недобросовестными нанимателями?-10

Сергей Толкун, начальник отдела прокуратуры Гродненской области по надзору за исполнением законодательства и законностью правовых актов:  
Шести работникам организации в ходе проверки в текущем году не была выплачена заработная плата в размере свыше 3 000 рублей. Восемь работников не получили свою заработную плату на общую сумму более 5 500 рублей. В целях восстановления нарушенных трудовых прав граждан прокуратурой района вынесено предписание нанимателю о выплате причитающихся работникам денежных средств.  

Соблюдение законодательства о труде остается в приоритете работы прокуратуры. Важно не просто восстановить трудовые права граждан – не допустить нарушений в дальнейшем. Ответственность в отношении неплательщиков неизбежна.  

Прокуратура вернула обманутым работникам более 5,5 млн рублей. Как борются с недобросовестными нанимателями?-13

Елена Яскевич, старший прокурор управления взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности Генеральной прокуратуры Беларуси:  
Своевременность и полнота выплаты заработной платы находятся на особом контроле органов прокуратуры. В текущем году благодаря вмешательству прокуроров уже несколько тысяч работников по всей стране смогли получить причитающуюся им заработную плату на сумму свыше 5,5 миллиона рублей. К примеру, только прокуроры города Минска защитили трудовые права 1 400 граждан, размер выплаченной заработной платы которым превысил 4 миллиона рублей.  

Прокуратура вернула обманутым работникам более 5,5 млн рублей. Как борются с недобросовестными нанимателями?-16

Чтобы свести зарплатные хитросплетения к нулю, в Беларуси предлагают ввести обязательное страхование за невыплату зарплаты и взносов в ФСЗН с 2024 года. В страховом случае белорусы смогут рассчитывать на возмещение. Гарантия государства позволит людям не потерять ни копейки честно заработанных денег и обезвредить тех, для кого небрежное отношение к подчиненным стало нормой.  

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# Зарплаты в Беларуси # общество # Елена Яскевич # Оксана Семашко # Фотофакт

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