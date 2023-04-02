Лунный календарь дачника с 3 по 11 апреля. Когда работы лучше отложить?

Самое время сверить садово-огородные планы с лунным календарем. 3-5 апреля – хорошие дни для посева в открытый грунт ранней картошки, гороха, свеклы, всех видов лука, а также посева на рассаду огурцов, перца, разных видов капусты, рассказали в программе «Плюс-минус». Также это очень благоприятные дни для посадок любых цветов и лекарственных растений. Займитесь пикировкой саженцев, прополкой сорняков, а также опрыскиванием и поливом деревьев.
6 апреля – полнолуние. Работы с растениями в этот день не проводятся.
7-11 апреля – самые урожайные дни в апреле. Можно сеять любые овощи в открытый грунт и на рассаду, высаживать деревья и ягодные кусты, сеять любые цветы. Все растения хорошо приживутся и дадут отличный урожай.
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