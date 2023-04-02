Лунный календарь дачника с 3 по 11 апреля. Когда работы лучше отложить?

Самое время сверить садово-огородные планы с лунным календарем. 3-5 апреля – хорошие дни для посева в открытый грунт ранней картошки, гороха, свеклы, всех видов лука, а также посева на рассаду огурцов, перца, разных видов капусты, рассказали в программе «Плюс-минус». Также это очень благоприятные дни для посадок любых цветов и лекарственных растений. Займитесь пикировкой саженцев, прополкой сорняков, а также опрыскиванием и поливом деревьев.