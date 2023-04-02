Как Союзное государство противостоит внешней агрессии? О дружбе народов рассказал Игорь Гедич

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Никита Рачиловский, СТВ:

Здравствуйте! В эфире «Сенат» и я, Никита Рачиловский. О главных событиях Совета Республики, насущных вопросах в жизни нашей страны, а также актуальное интервью с сенатором. Выбор союзников определяет многое. Сегодня отмечается День единения народов Беларуси и России. Этот ежегодный праздник символизирует и подчеркивает силу и важность крепких взаимоотношений между нашими странами, которые проверены годами. Именно об этом мы поговорим с гостем нашей студии. У нас в гостях член Совета Республики Игорь Гедич. «Наиболее близкие народы – это народы России и Беларуси» Никита Рачиловский:

Сегодня отмечается День единения народов Беларуси и России. Насколько близки наши народы и как проявляется дружба между ними?

Игорь Гедич, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по образованию, науке, культуре и социальному развитию:

Я считаю, что у нас общие корни. Естественно, смотря на все те сегодняшние события, которые развиваются в мире, могу сказать, что наиболее близкие народы – это народы России и Беларуси. Это проявляется во многих сферах: начиная от бытового уровня, заканчивая политическими моментами. Зачастую приезжаю к своим коллегам, друзьям, товарищам в Россию, когда проходит встреча, очень приятно, когда относительно белорусов говорят: братья приехали. Это раз. Во-вторых, на политической арене, в экономической сфере мы чувствуем это братское плечо. Я могу вспомнить слова нашего Президента, который говорил, что, если придут сложные времена, мы будем стоять вместе, спина к спине. Это говорит о том, что мы ментально близкие, мы близки в нашей истории. Наша история очень схожа, мы прошли очень сложные времена. Вспомним и времена ВОВ. Поэтому ментально и культурно мы близки, и в этом смысле нам просто общаться. Зачастую приезжаешь в другие государства (в частности в Западную Европу), ты понимаешь, что расходишься с этим человеком взглядами и так далее. А мы едины, и этот праздник – символ нашей дружбы. Я думаю, что она будет развиваться. Уверен, что она развивается, и таких фактов можно привести достаточно много. «Польша предлагала создать «Форт Трампа» или разместить ядерное оружие» Никита Рачиловский:

Какие сегодня основные угрозы и вызовы стоят перед Союзным государством?

Игорь Гедич:

На мой взгляд, это, конечно, безопасность. В связи с теми событиями, которые проходят вокруг нас, нашей границы, в связи с теми заявлениями, которые делают западные политики (недружественных в отношении Беларуси и России), для Союзного государства это самое главное. Еще хотел бы вспомнить слова Александра Лукашенко, который сказал о том, что главное – экономика, будет экономика – будет безопасность. И в этом отношении абсолютно точно. Мы понимаем прекрасно, что если экономическая составляющая будет позволять эффективно работать, то и военная составляющая будет развиваться. Я могу сказать, что основной критерий для нас, белорусов, – это независимость, суверенитет. И в рамках Союзного государства нам легче это обеспечить. Мы рассчитываем, что сотрудничество будет примером для развития других интеграционных объединений (ЕврАзЭС, ШОС), поэтому мы своим примером должны приглашать партнеров выходить на рамки сотрудничества, в том числе и в рамках ОДКБ, расширять наши организации сотрудничества и выходить на уровень, чтобы мы не оглядывались на Запад, как они посмотрят на нас, как они оценят наши действия.

«Люди были на фоне хайпа немножко одурманены». Игорь Гедич о беглых белорусах Игорь Гедич:

Ведь даже то решение, которое обсуждается сейчас, относительно создания хранилища тактического ядерного оружия на территории Беларуси… Кто-то это расценивает как угрозу, а я могу сказать, что это превентивная составляющая, которая немного остудит горячие головы западных политиков. Ведь мы прекрасно помним, что совсем недавно Польша предлагала создать «Форт Трампа» или разместить ядерное оружие. В данном контексте очень хорошо, что мы в инициативном порядке некоторые политические решения принимаем, а не идем на поводу либо реагируем уже постфактум. Поэтому в этом отношении нужно вести независимую политику и продвигать свой нарратив, свои идеи, тем более мы понимаем, что находимся на разломе цивилизации, и в этом контексте нам нужно продвигать традиционные ценности, наши культурные ценности, нашу историю, говорить об этом без оглядки. Даже такой пример приведу. Сотрудничество в рамках Союзного государства. Когда мы начали интересоваться вопросом о геноциде белорусского народа, то российская сторона очень помогла в этом, предоставляя свои архивные данные. Если раньше было известно, что у нас 9 тысяч 200 сожженных деревень, то теперь мы знаем, что это больше 10 тысяч 600 деревень. Поэтому это сотрудничество в рамках Союзного государства и в сфере региональной группировки войск, и в сфере таможенной, налоговой дает положительный эффект. А самый главный эффект, еще и Президент об этом говорил, чтобы простой народ почувствовал экономическую составляющую, насколько комфортно и безопасно жить в нашей стране. Могу сказать, что люди, которые на фоне событий 2020 года уезжали в страны Прибалтики, поверьте мне, у меня есть такая информация, что они собираются назад, потому что люди там были на фоне хайпа немножко одурманены, но там капитализм, там человеческого лица никогда не будет, поэтому люди смотрят, начинают осмысленно понимать ту ситуацию и возвращаться к нам назад, в ту страну, где ты ментально близок этому обществу, где традиции понятны, где нет нарратива, что много гендеров, легализация каких-то однополых браков. И система образования, и система патриотического воспитания у нас на должном уровне. Есть много примеров, когда люди приезжают из других стран и достаточно хорошо отзываются о системе образования, о чистоте, уюте, о заботе государства о простых людях. Я знаю такие факты. Они немножко за границей пугают друг друга. Есть люди, которые действительно оступились, нарушили Уголовный кодекс. А есть люди, которых запугивают, которым говорят: не надо туда ехать, вам что-нибудь придумают. Или как с безвизовым режимом. Говорят, что на границе вас встретит офицер КГБ и сразу вас завербует. Слава богу, люди в Польше и Прибалтике понимают и трезво оценивают. Это видно по комментариям, по тому движению, которое существует на прибалтийском направлении. Все-таки люди приезжают к нам. Есть фотографии, когда выезжают из Беларуси с продуктами питания, лекарствами.

Игорь Гедич:

Есть чем нам гордиться. И приятно, что граждане других стран находят интерес в посещении Беларуси, и нам это очень важно, чтобы они рассказывали там, как реально у нас устроена жизнь, как белорусы живут, потому что пропаганда в западных странах носит совершенно другой характер. К сожалению, много неправды говорят относительно нашей страны.

Никита Рачиловский:

В июне этого года будет проходить X Форум регионов Беларуси и России. Какова значимость форума и какова его роль в развитии белорусско-российских отношений? Игорь Гедич:

Да, в этом году в Уфе состоится X Форум регионов. Недавно прошло даже организационное собрание, обсуждались составы комиссий, секций. Их, по-моему, будет порядка 10. Обсуждались спикеры, площадки, где может быть выставка достижений белорусской промышленности, сельского хозяйства. Из уст Натальи Кочановой звучало, что нужно посмотреть, какие результаты Форумов регионов. Ведь был ряд поручений по реализации ряда программ. Поэтому нужно сверить часы, может быть, посмотреть горизонты, которых мы достигли, и наметить определенные шаги, продолжать в этом направлении двигаться. Это хорошая традиция. Это сближает. Ведь есть не только Форум регионов, есть много других проектов, например, «Поезд Памяти». Это очень хорошо, потому что хорошо общаться на уровне парламентов, но нужно общаться на уровнях Молодежного парламента, молодых законодателей, которые существуют при Совете Федерации. Это очень хорошее подспорье, тем более молодежи нужно уделять очень серьезное внимание, с ними нужно разговаривать. Будем разговаривать – не будет таких мятежей, как в 2020 году. Это замечательные проекты. Знаю, что в этом направлении и Наталья Ивановна Кочанова и Валентина Ивановна Матвиенко достаточно серьезно подходят к этой теме. Уверен, что это будет интересный проект.