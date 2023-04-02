«В России любят Беларусь и белорусский народ». Истории двух сестёр, которые живут в разных странах

Сотрудничество в разных сферах и героическое прошлое – далеко не все, что объединяет народы Беларуси и России. У многих жителей двух стран крепкие семейные узы. Например, у гродненчанки Людмилы Пенталь сестра живет в соседнем государстве. Обе профессионально занимаются музыкой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С музыкой по жизни. Все из семьи: отец, ветеран войны, будучи мастером на щучинском заводе, на досуге увлекался игрой на музыкальных инструментах, был самородком, мама любила петь. А Людмила Пенталь с малых лет впитывала творчество. Потому, проработав всю жизнь учителем истории, на пенсии таки раскрыла свой музыкальный талант – стала вокалисткой народного ансамбля песни «Гармония», основатели которого – россияне в Беларуси.

Галина Буро, к орреспондент: В коллекции Людмилы Пенталь как белорусские, так и русские костюмы. Все пошиты на заказ, и отражают культуры обеих стран.

А все потому, что и ее жизнь, слово нити и пайетки костюмов, надежно переплелась с Россией. Родная сестра за мужем-военным уехала в Ставрополь. И тоже не мыслит жизнь без музыки. Пока Людмила выступает в Гродно на Фестивале национальных культур с зажигательными русскими песнями, Татьяна на Северном Кавказе поет на «роднай мове».

Татьяна Антоненко:

Россия и Беларусь – такие же сестры, как и мы. Как же я могу забыть свою любимую родную родину Беларусь, она постоянно у меня в душе и сердце. В России вообще любят Беларусь и белорусский народ. Все, кто побывал там, вот мои коллеги, всегда отзываются с большой теплотой, говорят, самый приветливый, самый доброжелательный народ – это белорусы. А когда собираемся компанией, песни белорусские поем, и «Купалинку» поем.