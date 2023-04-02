«В России любят Беларусь и белорусский народ». Истории двух сестёр, которые живут в разных странах
Сотрудничество в разных сферах и героическое прошлое – далеко не все, что объединяет народы Беларуси и России. У многих жителей двух стран крепкие семейные узы. Например, у гродненчанки Людмилы Пенталь сестра живет в соседнем государстве. Обе профессионально занимаются музыкой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Репортаж Галины Буро.
С музыкой по жизни. Все из семьи: отец, ветеран войны, будучи мастером на щучинском заводе, на досуге увлекался игрой на музыкальных инструментах, был самородком, мама любила петь. А Людмила Пенталь с малых лет впитывала творчество. Потому, проработав всю жизнь учителем истории, на пенсии таки раскрыла свой музыкальный талант – стала вокалисткой народного ансамбля песни «Гармония», основатели которого – россияне в Беларуси.
Галина Буро, корреспондент:
В коллекции Людмилы Пенталь как белорусские, так и русские костюмы. Все пошиты на заказ, и отражают культуры обеих стран.
А все потому, что и ее жизнь, слово нити и пайетки костюмов, надежно переплелась с Россией. Родная сестра за мужем-военным уехала в Ставрополь. И тоже не мыслит жизнь без музыки. Пока Людмила выступает в Гродно на Фестивале национальных культур с зажигательными русскими песнями, Татьяна на Северном Кавказе поет на «роднай мове».
Татьяна Антоненко:
Россия и Беларусь – такие же сестры, как и мы. Как же я могу забыть свою любимую родную родину Беларусь, она постоянно у меня в душе и сердце. В России вообще любят Беларусь и белорусский народ. Все, кто побывал там, вот мои коллеги, всегда отзываются с большой теплотой, говорят, самый приветливый, самый доброжелательный народ – это белорусы. А когда собираемся компанией, песни белорусские поем, и «Купалинку» поем.
Две сестры – Беларусь и Россия – для них это больше, чем строки песни. Уверены, семейные узы связывают и народы двух стран.
«Никогда не получится разъединить нас». Гродненчанка о дружбе Беларуси и России (здесь подробности).
Людмила Пенталь входит в Гродненское отделение русского общества. Когда две страны активно строят Союзное государство на паритете и взаимном уважении, участники русского общества помогают укреплению связей культурных.
Александр Бирюков, председатель Гродненского городского отделения Республиканского общественного объединения «Русское общество»:
Мы хотим создать у себя свою библиотеку для того, чтобы можно было, люди могли приходить, почитать что-то, ознакомиться, мы заинтересованы, чтобы и дети знакомились. Поэтому у нас большие планы!
Несмотря на все вызовы из вне, белорусско-российские отношения – пример надежной дружбы. Для сотрудничества нужны два крыла, тогда птица и взлетает. А помогают в этом сестры и братья-славяне с общим прошлым, настоящим и будущим.
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