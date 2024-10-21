Прокуратура бьёт тревогу! В Могилёвской области выявили 542 нарушения в сфере животноводства

Прокуратура Могилевской области бьет тревогу по поводу состояния животноводства в регионе. За 9 месяцев 2024 года органы прокуратуры выявили 542 нарушения в сфере выращивания, содержания, кормления и лечения крупного рогатого скота. В результате проверок к ответственности привлечено свыше 800 человек, включая руководителей сельскохозяйственных организаций и должностных лиц местных органов власти, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Особую тревогу вызывает рост падежа скота, который отмечен практически во всех районах области. В черный список попали даже крепкие хозяйства, считавшиеся передовиками молочной отрасли.
В Дрибинском районе под суд может попасть заведующая фермой самого крупного хозяйства района, подробности в материале Юлии Мычки.
Подробности этого громкого дела вот уже неделю обсуждает весь Дрибинский район. Еще бы, на скамье подсудимых может оказаться передовик производства. Заведующую фермы самого крупного и крепкого хозяйства в округе и прошлогоднего чемпиона района по привесам обвиняют в сокрытии падежа.
Александр Сидоркин, прокурор Дрибинского района:
В октябре текущего года прокуратурой района производился пересчет молодняка крупного рогатого скота на профилактории Коровчино ОАО «Трилесино-Агро». Была установлена недостача телят в количестве 32 голов, которая образовалась в результате неотражения в первичных учетных бухгалтерских документах падежа телят. В результате чего причинен хозяйству ущерб на сумму более 8 000 тысяч белорусских рублей.
Сотрудники прокуратуры на молочно-товарных фермах, теперь хоть и непрошеные, но частые гости. Их визиты внезапны и это пока единственная возможность добиться правды и предупредить падеж. Сомнительные хозяйства вычисляют по идеальной картинке в документах.
Подробности в сюжете.