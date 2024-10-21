Прокуратура бьёт тревогу! В Могилёвской области выявили 542 нарушения в сфере животноводства

Прокуратура Могилевской области бьет тревогу по поводу состояния животноводства в регионе. За 9 месяцев 2024 года органы прокуратуры выявили 542 нарушения в сфере выращивания, содержания, кормления и лечения крупного рогатого скота. В результате проверок к ответственности привлечено свыше 800 человек, включая руководителей сельскохозяйственных организаций и должностных лиц местных органов власти, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Особую тревогу вызывает рост падежа скота, который отмечен практически во всех районах области. В черный список попали даже крепкие хозяйства, считавшиеся передовиками молочной отрасли.