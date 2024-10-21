Наталья Кочанова встретилась с председателями местных Советов депутатов

Депутаты должны быть на острие задач, которые стоят перед руководителями всех ветвей власти. Об этом заявила председатель Совета Республики во время встречи с председателями местных Советов депутатов 29 созыва, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участвуют руководители областных, городских и районных Советов со всей республики. Как отметила Наталья Кочанова, практически вся страна.

Именно эти люди на расстоянии вытянутой руки к народу. Быть в курсе актуальных вопросов, возникающих в обществе, позволяют личные приемы, прямые телефонные линии и беседы в трудовых коллективах. В той или иной форме депутаты встречаются с избирателями практически ежедневно, что дает возможность владеть ситуацией на местах. Сильные регионы – одно из приоритетных направлений государственной политики, напомнила Наталья Кочанова и призвала присутствующих к открытому диалогу. Координировать работу с депутатами всех уровней призван Совет по взаимодействию. В ближайшее время он рассмотрит вопросы строительства жилья и упрощения подходов к его возведению.