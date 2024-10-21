Лукашенко: с Путиным договорились о строительстве магистрали с Москвы до Бреста – это вопрос предрешённый

Новая рабочая неделя Президента началась с обсуждения вопросов развития сети автодорог страны. Крупные магистрали, которые обеспечивают связь с Минском и областными центрами, у нас есть, поэтому 21 октября акцент глава государства делает на дорогах, которые ведут к городам-спутникам белорусской столицы. Это в том числе и одно из решений перенаселения Минска. Еще одно требование Александра Лукашенко, прозвучавшее сегодня во Дворце Независимости, – привести в порядок дороги между райцентрами и агрогородками. Тем более что строить с нуля их придется не везде: более половины уже нанесены на карту. Что касается модернизации и ремонта: только 300 километров дорог сейчас гравийные. Придать ускорение тому, что по-настоящему дорого и важно не только для комфорта передвижений и безопасности, но и для экономики и имиджа страны. Залатать пробелы транспортно-дорожной сферы. Железобетонные аргументы от Алены Сыровой.

Белорусские дороги всегда были брендом страны. Но справедливо будет сказать, что несколько лет назад тенденция стала стремительно уходить в сторону от него. Тогда пришлось принимать довольно жесткие решения. Глобально удалось вырулить, но широкими мазками не решить проблему, тем более что дорожный вопрос не лежит только в области комфорта людей, хотя это важно, но в конечном счете сказывается на экономических показателях. Это все еще болезненная тема, которую под пристальным контролем держит Президент. И за год до завершения действующей программы «Дороги Беларуси» глава государства анонсировал предметный разговор – долго ждать не пришлось.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сегодня вопрос дорог. Как решаются проблемы, задачи, которые были перед вами поставлены мною еще в начале года, что мы должны привести в порядок существующую сеть дорог и продолжить строительство, ну и перспектива на примере Минска, как будем работать с нашими городами-спутниками. Люди ждут. Люди ждут наших действий в этом направлении. Мы им должны честно сказать, где мы будем работать, что мы будем делать. С людьми надо разговаривать, понимать, что мы за один год или за пять лет все не схватим, что хотелось бы. Но очень многое сделаем.

Еще больше уже сделано. И это трудно не замечать. За последние четыре года объемы финансирования дорожного строительства уже увеличены вдвое. Если в 2021-м потратили чуть меньше миллиарда рублей, то в текущем, который еще не закончился, уже 2,5.